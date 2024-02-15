الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. شاهد حجم كرات البرد المتساقط على عطا غرب القصيم

67856
كرات البرد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

مع استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم كميات كثيفة من البرد بأحجام كبيرة على عطا شمال منطقة القصيم.اضافة اعلان

كرات البرد و أمطار غزيرة على منطقة القصيم

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت عطا بمنطقة القصيم لأحجام كبيرة من البرد مع أمطار غزيرة مع جريان السيول.


أمطار غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

أمير منطقة عسير يفتتح طريق "مرحبًا ألف" بأبها

عاجل.. شرطة الرياض تُطيح بـ 4 مقيمين ظهروا في محتوى مرئي وهم يرتكبون فعلًا مشينًا

أخبار السعودية.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في جانيين.. والطلاب المستحقون للمكافآت

تحذير للسائقين.. شاهد غزارة الأمطار وكثافة البرد بطريق "القصيم – المدينة" السريع

إنذار أحمر.. "الأرصاد" يُحذر سكان القصيم من أمطار غزيرة لـ 9 مساءً

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

غ6غق6غ6غ65غ 2:35 م الخميس، 15 فبراير 2024

تحذير للسائقين.. شاهد غزارة الأمطار وكثافة البرد بطريق "القصيم – المدينة" السريع

8080808 11:45 ص الأحد، 11 فبراير 2024

الآن.. شاهد هطول أمطار غزيرة على الدمام بالشرقية

808089 10:16 ص الأحد، 11 فبراير 2024

يجري كالنهر.. شاهد قوة سيل قبة شمال شرق القصيم

88ه8ه8 9:41 ص الأحد، 11 فبراير 2024

تساقط الثلوج.. شاهد بردية تاريخية بالأيدية جنوب غرب رفحاء