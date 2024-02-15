شاهد.. شاهد حجم كرات البرد المتساقط على عطا غرب القصيم

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مع
استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم
كميات كثيفة من البرد بأحجام كبيرة على عطا شمال منطقة القصيم.
كرات
البرد و أمطار غزيرة على منطقة القصيموأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت عطا بمنطقة القصيم
لأحجام كبيرة من البرد مع أمطار غزيرة مع جريان السيول.
أمطار
غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض،
الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف،
الحدود الشمالية.
📍بردية باحجام كبيرة شمال عطا غرب #القصيم_الان— طقس (@tqqs) February 15, 2024
الخميس ٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ
15 فبراير 2024م
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