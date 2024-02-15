شاهد.. شاهد حجم كرات البرد المتساقط على عطا غرب القصيم

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مع استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم كميات كثيفة من البرد بأحجام كبيرة على عطا شمال منطقة القصيم.





كرات البرد و أمطار غزيرة على منطقة القصيم



أمطار غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة





الخميس ٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ

15 فبراير 2024م

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. pic.twitter.com/RI9o909UfZ 📍بردية باحجام كبيرة شمال عطا غرب #القصيم_الان الخميس ٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ15 فبراير 2024م February 15, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت عطا بمنطقة القصيم لأحجام كبيرة من البرد مع أمطار غزيرة مع جريان السيول.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.