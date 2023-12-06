شاهد.. سحب ركامية وأمطار غزيرة على رابغ بمنطقة مكة

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بالتزامن مع التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة التي تشهدها المملكة، تكونت صباح اليوم الأربعاء، سحابة "مستورة" الركامية الممطرة، ما أدى لتساقط كميات من الأمطار على محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة. اضافة اعلان



أمطار غزيرة على رابغ



خريطة الأمطار المتوقعة اليوم بالمملكة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تكونت وتشكلت السحب الركامية، وتساقطت الأمطار بغزارة على رابغ، مصحوبة برياح نشطة وتناثر حبات البرد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.وبين ان الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة, وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل، والقصيم.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.