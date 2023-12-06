شاهد.. سحب ركامية وأمطار غزيرة على رابغ بمنطقة مكة

أ أ
بالتزامن
مع التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة التي تشهدها المملكة، تكونت صباح اليوم الأربعاء، سحابة
"مستورة" الركامية الممطرة، ما أدى لتساقط كميات من الأمطار على محافظة
رابغ بمنطقة مكة المكرمة.
سحابة مستورة شمال #رابغ الان س ٨.٠٠ صباح الاربعاء ٢٢ جمادأول ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 6, 2023
عضو المجموعة سندالسلمي pic.twitter.com/gy5KQ2jFWL
أمطار
غزيرة على رابغوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تكونت وتشكلت السحب
الركامية، وتساقطت الأمطار بغزارة على رابغ، مصحوبة برياح نشطة وتناثر حبات البرد.
امطار ساحل مستوره شمال #رابغ الان س ٨.٣٠ م الاربعاء ٢٢ جمادأول ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 6, 2023
عضو المجموعة وليد الغانمي pic.twitter.com/aqS0iiKkkY
خريطة
الأمطار المتوقعة اليوم بالمملكةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من
متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية
الأفقية.
وبين ان الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة, وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل، والقصيم.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على
معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح
وهطول الأمطار.
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