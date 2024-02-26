شاهد.. سحب المزن الركامية تزين سماء الطائف

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وثق مقطع فيديو متداول، سحب المزن الركامية تزين السماء في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.



سحب المزن بالطائف



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



وأظهر المقطع تشكيلات من السحب الركامية في سماء الطائف، تبشر بهطول أمطار الخير على أحياء المحافظة.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران، جازان، عسير والباحة، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.