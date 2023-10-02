شاهد.. رياح قوية مع بردية طليح شمال العيص بالمدينة

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وسط حالة من الطقس المتقلب، تكونت ظهر اليوم بردية قوية مع رياح نشطة بطليح شمال العيص بمنطقة المدينة المنورة.

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بردية قوية و أمطار ورياح على العيص بالمدينة



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت العيص بردية قوية مصحوبة بأمطار غزيرة مع رياح نشطة مصحوبة بتساقط حبات البرد.سحب ممطرة ورياح متربةيأتي هذا في وقت توقع فيه المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مستمرة لتكون السحب الرعدية الممطرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وجازان وعسير والباحة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.