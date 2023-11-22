شاهد.. ربيع فياض جبال الموشم شمال غرب القصيم

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بعد هطول الأمطار على منطقة القصيم، انتشر فيض جبال الموشم في منظر ربيعي
شمال غرب المنطقة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد رائعة لربيع فياض جبال الموشم شمال غرب القصيم.
الفياض
والطلح يشكلان لوحة جميلة بالقصيموتتميز
منطقة القصيم بمواقعها الطبيعية الجميلة التي تستقطب السياح والزوار والمتنزهين في
أغلب العام.
📌 ربيع فياض جبال الموشم— طقس (@tqqs) November 22, 2023
شمال غرب #القصيم
الأربعاء ٨ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
22 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
📸 | عبدالمجيد الزيدي
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