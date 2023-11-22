شاهد.. ربيع فياض جبال الموشم شمال غرب القصيم

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بعد هطول الأمطار على منطقة القصيم، انتشر فيض جبال الموشم في منظر ربيعي شمال غرب المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد رائعة لربيع فياض جبال الموشم شمال غرب القصيم. اضافة اعلان





الفياض والطلح يشكلان لوحة جميلة بالقصيم





شمال غرب

الأربعاء ٨ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

22 نوفمبر 2023 م

📸 | عبدالمجيد الزيدي

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. pic.twitter.com/L4wTcBSle2 📌 ربيع فياض جبال الموشمشمال غرب #القصيم الأربعاء ٨ جمادى الأول ١٤٤٥هـ22 نوفمبر 2023 م #وسم_1445 📸 | عبدالمجيد الزيدي November 22, 2023

أمطار رعدية وزخات البرد



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وتتميز منطقة القصيم بمواقعها الطبيعية الجميلة التي تستقطب السياح والزوار والمتنزهين في أغلب العام.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.وأوضح أنه يتوقع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.