الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. ربيع فياض جبال الموشم شمال غرب القصيم

5758ع6
ربيع فياض جبال الموشم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بعد هطول الأمطار على منطقة القصيم، انتشر فيض جبال الموشم في منظر ربيعي شمال غرب المنطقة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد رائعة لربيع فياض جبال الموشم شمال غرب القصيم.اضافة اعلان

الفياض والطلح يشكلان لوحة جميلة بالقصيم

وتتميز منطقة القصيم بمواقعها الطبيعية الجميلة التي تستقطب السياح والزوار والمتنزهين في أغلب العام.

أمطار رعدية وزخات البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح أنه يتوقع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


اقرأ أيضا

مساعدات لغزة
2:27 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

"سلمان للإغاثة" يبدأ توزيع المواد الإغاثية المتنوعة للمستفيدين في قطاع غزة

أخبار السعودية
1:51 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. أماكن تطعيم الأنفلونزا الموسمية بالرياض وتسجيل زوجة المواطن في الضمان

جمعية اسرتي
1:36 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

"أسرتي" بالمدينة المنورة تطلق مبادرة "القيم الوطنية الأسرية"

67866
12:54 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

بالشرقية.. استمرار تساقط الأمطار بغزارة على حفر الباطن (فيديو)

اقرأ أيضا

اعتبارًا من اليوم.. هيئة التأمين تبدأ أعمالها كجهة تنظيمية مستقلة لقطاع التأمين

سارع بالتقديم.. “STC” تطرح وظائف شاغرة للعمل في الرياض

شاهد.. كيف حوّلت السيول القوية شمال الزبيرة لبحيرات في حائل؟

بهذه المناطق.. "الحصيني" يُحذر من تقلبات جوية خلال الـ 36 ساعة القادمة

عاجل.. كيف أحجز "أرضًا مجانية" في سكني؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

5654 2:46 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

أنهار بالصحراء.. صور جوية لسيول طرق قبة شرق القصيم

70 8:41 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

مطر غزير.. شاهد السيول تجري كالأنهار بمحافظات القصيم

6765756ع 7:38 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

شاهد.. أمطار صباحية غزيرة بالفوارة شمال غرب القصيم

6765765 1:36 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

جامعة الطائف تُعلق الدراسة بكافة الفروع بسبب الطقس

اقرأ أيضا

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
11:01 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تتجاوز 528 مليون ريال

أهم 10
10:46 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. أمطار رعدية وسيول وتنبيه من حساب المواطن حول "إيقاف الخدمات"

678768
10:12 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

السيول تقطع طريق الهبكة بين العويقيلة ورفحاء بالحدود الشمالية (فيديو)

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
9:46 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

35 في جدة.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة وسيول
2:01 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار غزيرة ورياح قوية على الرياض و11 منطقة حتى هذا الموعد

أخبار السعودية
1:51 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. أماكن تطعيم الأنفلونزا الموسمية بالرياض وتسجيل زوجة المواطن في الضمان

الضمان الاجتماعي المطور
1:04 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة تسجيل زوجة المواطن "غير السعودية" أو مطلقته أو أرملته في الضمان الاجتماعي

عبدالعزيز بن حسن البوق
12:50 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

اعتبارًا من اليوم.. هيئة التأمين تبدأ أعمالها كجهة تنظيمية مستقلة لقطاع التأمين

التطعيم ضد الأنفلونزا
12:10 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. مواعيد وأماكن الحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية في الرياض

سكني
11:15 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. كيف أحجز "أرضًا مجانية" في سكني؟