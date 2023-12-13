شاهد.. تضرر المنازل في أحياء عرعر بسبب الأمطار والسيول

أ أ

بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت صباح اليوم الأربعاء، السيول واجتاحت محافظات المنطقة الشمالية، حيث تضررت منازل أحياء عرعر نتيجة غزارة العصف المطري المستمر. اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تضررت المنازل نتيجة مياه الأمطار والسيول المتدفقة على محافظة عرعر بالحدود الشمالية.





أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق



وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.



تضرر المنازل في بعض

أحياء

الأربعاء ٢٩ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

13 ديسمبر 2023 م

من | فهد الشحم

.

. pic.twitter.com/e41OZt39HC 🔴 شاهد بالفيديوتضرر المنازل في بعضأحياء #عرعر بعد الأمطارالأربعاء ٢٩ جمادى الأول ١٤٤٥هـ13 ديسمبر 2023 ممن | فهد الشحم December 13, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة "تشمل الأجزاء الساحلية منها"، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.





اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة

