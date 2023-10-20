شاهد.. تساقط أمطار غزيرة وجريان سيول العيدابي بجازان

تساقطت، مساء
اليوم الجمعة، كميات غزيرة من الأمطار، أدت لجريان
السيول بالعيدابي في منطقة جازان.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت العيدابي في جازان لأمطار غزيرة وسيول جارية مع تساقط حبات البرد.
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
أمطار
رعدية وسيول وبرد على 4 مناطقوأضاف
المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على
أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم
مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول
الأمطار.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 20, 2023
امطار العيدابي بمنطقة جازان
الجمعة ٥ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
20 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
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