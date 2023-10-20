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شاهد.. تساقط أمطار غزيرة وجريان سيول العيدابي بجازان

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أمطار وسيول العيدابي
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تساقطت، مساء اليوم الجمعة، كميات غزيرة من الأمطار، أدت لجريان السيول بالعيدابي في منطقة جازان.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت العيدابي في جازان لأمطار غزيرة وسيول جارية مع تساقط حبات البرد.اضافة اعلان
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار رعدية وسيول وبرد على 4 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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