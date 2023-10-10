شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على الحجرة والمخواة بالباحة

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تساقطت كميات غزيرة
من الأمطار عصر اليوم، على محافظات الحجرة والمخواة بمنطقة الباحة.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت منطقة الباحة خاصة محافظات المخواة والحجرة وقلوة هطول أمطار غزيرة مع رياح نشطة.
امطار وادي سقامه شمال غرب #المخواة الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) October 10, 2023
من عبدالوهاب سبتي pic.twitter.com/3IJIiPKEvI
هطول أمطار على معظم مناطق المملكةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
أمطار وسيول على 4 مناطقوأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة
برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.
سماء غائمة وسحب ممطرة على 5 مناطق
في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، يتخللها سحب
رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على
أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.
امطار #المضحاه شمال #قلوة الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) October 10, 2023
من علي الزهراني pic.twitter.com/jSvxGcjRnE