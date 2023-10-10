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صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على الحجرة والمخواة بالباحة

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أمطار غزيرة على الباحة
أ أ
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تساقطت كميات غزيرة من الأمطار عصر اليوم، على محافظات الحجرة والمخواة بمنطقة الباحة.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت منطقة الباحة خاصة محافظات المخواة والحجرة وقلوة هطول أمطار غزيرة مع رياح نشطة.اضافة اعلان

هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 4 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

سماء غائمة وسحب ممطرة على 5 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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