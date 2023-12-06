شاهد.. تساقط أمطار عزيرة على حي الفروسية شرق جدة

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استمرارًا للحالة المطرية الخامية لوسم هذا العام، تساقطت أمطار غزيرة اليوم على حي الفروسية شمال شرق محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة. اضافة اعلان





أمطار غزيرة على حي الفروسية بجدة



رياح مثيرة للأتربة والغبار مع أمطار رعدية



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار بغزارة على جدة وانهمرت على حي الفروسية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.وبين ان الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة,مكة المكرمة, وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.