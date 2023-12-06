شاهد.. تساقط أمطار عزيرة على حي الفروسية شرق جدة

أ أ
استمرارًا للحالة المطرية الخامية لوسم هذا العام، تساقطت أمطار غزيرة اليوم على حي الفروسية
شمال شرق محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
أمطار
غزيرة على حي الفروسية بجدةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار بغزارة على
جدة وانهمرت على حي الفروسية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.
امطار حي #الفروسية - شمال شرق #جدة_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) December 6, 2023
من فهد الغامدي pic.twitter.com/QaCvzy5BgF
رياح
مثيرة للأتربة والغبار مع أمطار رعدية
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وبين ان الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة,مكة المكرمة, وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على
معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح
وهطول الأمطار.
"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبرواتساب.. اشترك الآن