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شاهد.. تراكم أكوام البرد في شوارع بريدة والمعدات الثقيلة تتدخل لرفعها

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برد
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تفاقم أكوام من البرد في شوارع وأحياء مدينة بريدة.

إزالة البرد بالمعدات الثقيلةاضافة اعلان

وأظهر الفيديو استخدام معدات ثقيلة لإزالة أكوام البرد المتراكمة في الشوارع لتسيير الحركة المرورية.
وكانت مدينة بريدة شهدت تساقطاً كثيفاً لحبات البرد بعد هطول الأمطار الغزيرة أمس.
وفي وقت سابق، نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة في منطقة القصيم تشمل "بريدة، الأسياح، البدائع، البكيرية، الثامرية، الشماسية، العمار، المذنب، عنيزة، عيون الجواء".
وأشار إلى أن تلك الحالة تستمر في المنطقة حتى الساعة السادسة مساء اليوم ويصحبها رياح شديدة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط برد وتدفق سيول وصواعق رعدية.

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