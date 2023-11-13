شاهد.. تدفق شلالات الأمطار بجدة غرب منطقة تبوك

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بالتزامن مع الحالة الجوية والطقس غير المستقر بأجواء المملكة، تدفقت، صباح اليوم الاثنين، شلالات الأمطار غرب منطقة تبوك نتيجة تساقط أمطار غزيرة أدت لجريان السيول.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تدفق الشلالات غرب تبوك بعد تساقط كميات غزيرة من الأمطار والسيول.





سيول وأمطار رعدية ورياح نشطة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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