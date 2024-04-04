الخميس، 25 رمضان 1445 ، 04 أبريل 2024

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شاهد.. برد كثيف يغطي مركز بيحان شمال أبها

البرد
البرد في مركز بيحان
أ أ
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وثقت مقاطع فيديو متداولة أكوام من البرد تغطي مركز بيحان في مدينة بللحمر شمال مدينة أبها بمنطقة عسير، في ظل حالة من التقلبات الجوية على المنطقة.

برد كثيف في مركز بيحاناضافة اعلان

وأظهر المقطع المتداول، الذي تم التقاطته من الأجواء، أكوام من البرد الكثيف أشبه بنهر جارٍ على مد البصر في مركز بيحان في بللحمر .

تساقط البرد في تربة

فيما أظهر مقطع فيديو آخر تساقط حبات البرد بأحجام كبيرة جنوب تربة شرق محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
ووثق المقطع، المتداول عبر مواقع التواصل تساقط البرد بأحجام كبيرة على أحياء جنوب تربة وسط توقعات بهطول أمطار وجريان السيول بعدة مناطق.

توقعات بحالة مطرية

توقّع الباحثُ في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عضو مؤسس للجنة تسميات المناخية؛ حالةً مطرية تبدأ يوم السبت المقبل، وتستمرّ حتى أيام إجازة عيد الفطر.
وقال الحصيني عبر حسابه على منصة "إكس": "إن الحالة المطرية الحادية عشرة للعام 1445هـ انتهت، وتبدأ وفقًا للنماذج العددية للطقس، إن شاء الله، حالة جوية ممطرة من يوم السبت القادم 27 رمضان 1445هـ على أجزاء من مناطق المملكة والخليج، ومتوقّع استمرارها في أيام عيد الفطر".

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