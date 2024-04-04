شاهد.. برد كثيف يغطي مركز بيحان شمال أبها

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وثقت مقاطع فيديو متداولة أكوام من البرد تغطي مركز بيحان في مدينة بللحمر شمال مدينة أبها بمنطقة عسير، في ظل حالة من التقلبات الجوية على المنطقة.



برد كثيف في مركز بيحان



تساقط البرد في تربة



توقعات بحالة مطرية



📍البرد يغطي مركز بيحان #بللحمر شمال مدينة #ابها

الخميس ٢٥ #رمضان ١٤٤٥هـ

4 إبريل 2024م

متابعة | سعيد مشهور

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. pic.twitter.com/ntexBo867Z — طقس (@tqqs) April 4, 2024

📍 شاهد

احجام البرد الكبيرة جنوب تربة

شرق #الطائف

الثلاثاء ٢٣ #رمضان ١٤٤٥هـ

2 إبريل 2024م

متابعة | فهد الطهيفاني

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. pic.twitter.com/Yd7zqx9y9e — طقس (@tqqs) April 4, 2024

وأظهر المقطع المتداول، الذي تم التقاطته من الأجواء، أكوام من البرد الكثيف أشبه بنهر جارٍ على مد البصر في مركز بيحان في بللحمر .فيما أظهر مقطع فيديو آخر تساقط حبات البرد بأحجام كبيرة جنوب تربة شرق محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.ووثق المقطع، المتداول عبر مواقع التواصل تساقط البرد بأحجام كبيرة على أحياء جنوب تربة وسط توقعات بهطول أمطار وجريان السيول بعدة مناطق.توقّع الباحثُ في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عضو مؤسس للجنة تسميات المناخية؛ حالةً مطرية تبدأ يوم السبت المقبل، وتستمرّ حتى أيام إجازة عيد الفطر.وقال الحصيني عبر حسابه على منصة "إكس": "إن الحالة المطرية الحادية عشرة للعام 1445هـ انتهت، وتبدأ وفقًا للنماذج العددية للطقس، إن شاء الله، حالة جوية ممطرة من يوم السبت القادم 27 رمضان 1445هـ على أجزاء من مناطق المملكة والخليج، ومتوقّع استمرارها في أيام عيد الفطر".