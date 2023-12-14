شاهد.. الصقيع يضرب الشفا بمحافظة الطائف بمنطقة مكة

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استمرارًا للتقلبات الجوية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة ومناطق مختلفة من المملكة، ضرب الصقيع، صباح اليوم الخميس، مركز الشفا بمحافظة الطائف وسط حالة من الطقس غير المستقر. اضافة اعلان





الصقيع يضرب الشفا بمحافظة الطائف



انخفاض درجات الحرارة ورياح متربة



تكوّن الضباب على 8 مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ضرب الصقيع الشفا بالطائف في منطقة مكة، مع أجواء متقلبة وانخفاض درجات الحرارة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وحائل.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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