شاهد.. الصقيع يضرب الشفا بمحافظة الطائف بمنطقة مكة

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استمرارًا
للتقلبات الجوية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة ومناطق مختلفة من المملكة، ضرب
الصقيع، صباح اليوم الخميس، مركز الشفا بمحافظة الطائف وسط حالة من الطقس غير المستقر.
الصقيع
يضرب الشفا بمحافظة الطائفوأظهرت
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ضرب الصقيع الشفا بالطائف في منطقة
مكة، مع أجواء متقلبة وانخفاض درجات الحرارة.
انخفاض
درجات الحرارة ورياح متربةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الانخفاض
في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
تكوّن
الضباب على 8 مناطقكما
لاتزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من
مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود
الشمالية، الجوف، تبوك، وحائل.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على
معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح
وهطول الأمطار.
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