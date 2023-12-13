شاهد.. السيول تجري أنهارًا بالزلفي والدوادمي في الرياض

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بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من
المملكة، جرت صباح اليوم الأربعاء السيول، واجتاحت الطرق والوديان والشعاب بمحافظات الزلفي
والدوادمي نتيجة تساقط أمطار غزيرة على منطقة الرياض.
السيول تجري أنهارًا
بالزلفي والدوادمي وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف اجتاحت مياه السيول الزلفي والدوادمي بمنطقة الرياض بعد أمطار
غزيرة مصحوبة برياح نشطة.
أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطقوكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
بين مليح و #الزلفي الان س ٧.٤٥ صباح الاربعاء ٢٩ جمادأول ١٤٤٥ #امطار— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 13, 2023
عضو المجموعة ماجد العتيق pic.twitter.com/aoseUgQh1k
وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة "تشمل الأجزاء الساحلية منها"، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
جنوب #الزلفي الان س ٩.٠٠ صباح الاربعاء ٢٩ جمادأول ١٤٤٥ #امطار— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 13, 2023
عضو المجموعة علي الشايع pic.twitter.com/bouYyylRPd
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول
أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في
أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
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