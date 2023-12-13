شاهد.. السيول تجري أنهارًا بالزلفي والدوادمي في الرياض

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بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت صباح اليوم الأربعاء السيول، واجتاحت الطرق والوديان والشعاب بمحافظات الزلفي والدوادمي نتيجة تساقط أمطار غزيرة على منطقة الرياض.





السيول تجري أنهارًا بالزلفي والدوادمي



أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



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وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف اجتاحت مياه السيول الزلفي والدوادمي بمنطقة الرياض بعد أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة.وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة "تشمل الأجزاء الساحلية منها"، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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