شاهد السيول تجري أنهارًا بالحفنة وثادق في الرياض

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مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول القوية كالأنهار بالحفنة وثادق نتيجة هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض.



السيول تجري أنهارًا بالحفنة وثادق في الرياض





سيول قوية في شعبان مركز الحفنة شمال شرق

الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ

16 فبراير 2024م

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. pic.twitter.com/5oBhnRGrxr 🔴 مباشرسيول قوية في شعبان مركز الحفنة شمال شرق #الرياض الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ16 فبراير 2024م February 16, 2024

أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



انخفاض ملموس في درجات الحرارة





شمال محافظة

الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ

16 فبراير 2024م

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. pic.twitter.com/KVcH9mWe2e 📍سيل ونفود 😍👌🏻شمال محافظة #ثادق الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ16 فبراير 2024م February 16, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة السيول الأمطار مع الرياح الشديدة القوية التي أثرت في مدى الرؤية الأفقية في لعض محافظات منطقة الرياض خاصة شقراء وثادق.في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية.كما يتوقع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز – علقان".فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.