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شاهد السيول تجري أنهارًا بالحفنة وثادق في الرياض

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سيول ثادق بالرياض
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مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول القوية كالأنهار بالحفنة وثادق نتيجة هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض.اضافة اعلان


السيول تجري أنهارًا بالحفنة وثادق في الرياض

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة السيول الأمطار مع الرياح الشديدة القوية التي أثرت في مدى الرؤية الأفقية في لعض محافظات منطقة الرياض خاصة شقراء وثادق.

أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

انخفاض ملموس في درجات الحرارة

 في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

 كما يتوقع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز – علقان".

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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