شاهد السيول تجري أنهارًا بالحفنة وثادق في الرياض

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مع
التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول
القوية كالأنهار بالحفنة وثادق نتيجة هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض.
وادي الطوقي شمال #الرياض الان مغرب الجمعة ٦ شعبان ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) February 16, 2024
عضو المجموعة فهدالخالدي pic.twitter.com/6zzqQE6MiS
السيول
تجري أنهارًا بالحفنة وثادق في الرياضوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة السيول الأمطار مع
الرياح الشديدة القوية التي أثرت في مدى الرؤية الأفقية في لعض محافظات منطقة
الرياض خاصة شقراء وثادق.
🔴 مباشر— طقس (@tqqs) February 16, 2024
سيول قوية في شعبان مركز الحفنة شمال شرق #الرياض
الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ
16 فبراير 2024م
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أمطار
ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبارفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ،
الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
انخفاض
ملموس في درجات الحرارة في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على
أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية.
📍سيل ونفود 😍👌🏻— طقس (@tqqs) February 16, 2024
شمال محافظة #ثادق
الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ
16 فبراير 2024م
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كما يتوقع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز – علقان".