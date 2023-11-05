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شاهد.. السيول تجرف سيارة بركابها في طريق "تبوك – القليبة"

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السيول تجرف سيارة بركابها
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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، تساقطت أمطار غزيرة أدت لجريان السيول التي جرفت السيارات بركابها في منطقة تبوك.اضافة اعلان
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرفت السيول سيارة بركابها على طريق "تبوك _ القليبة".

تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات

يأتي هذا في وقت أصدرت فيه القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا عاجلاً لقائدي المركبات في منطقة تبوك، بسبب هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول في عدة طرق.

تنبيه لقائدي المركبات

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق، في بيان عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقًا": "ننبه إلى وجود سيول منقولة تعبر طريق القليبة بمنطقة تبوك مصحوبه بأتربة، وذلك على طريقي تبوك – القليبة - تيماء ".
وأهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر من جريان السيول المنقولة.
وفي وقت سابق، وثقت مقاطع فيديو متداولة، عبر مواقع التواصل هطول أمطار رعدية غزيرة وسيول عارمة تقطع طريق المعظم شرق تبوك.

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