شاهد.. السيول تجرف سيارة بركابها في طريق "تبوك – القليبة"

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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، تساقطت أمطار غزيرة أدت لجريان السيول التي جرفت السيارات بركابها في منطقة تبوك. اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرفت السيول سيارة بركابها على طريق "تبوك _ القليبة".





تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات



تنبيه لقائدي المركبات





السيول تجرف سيارة بركابها في طريق

وانباء عن نجاتهم ولله الحمد .

ليلة الأحد ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

5 نوفمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/8enL8dWtCe 🔴 فيديوالسيول تجرف سيارة بركابها في طريق #تبوك القليبهوانباء عن نجاتهم ولله الحمد .ليلة الأحد ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ5 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ November 5, 2023

يأتي هذا في وقت أصدرت فيه القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا عاجلاً لقائدي المركبات في منطقة تبوك، بسبب هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول في عدة طرق.وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق، في بيان عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقًا": "ننبه إلى وجود سيول منقولة تعبر طريق القليبة بمنطقة تبوك مصحوبه بأتربة، وذلك على طريقي تبوك – القليبة - تيماء ".وأهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر من جريان السيول المنقولة.وفي وقت سابق، وثقت مقاطع فيديو متداولة، عبر مواقع التواصل هطول أمطار رعدية غزيرة وسيول عارمة تقطع طريق المعظم شرق تبوك.