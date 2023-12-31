شاهد.. السيول تجرف باص طالبات في بريدة والدفاع المدني يتحرك

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هطول أمطار غزيرة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظات ومراكز المنطقة، جرت
السيول المتدفقة كالأنهار وملأت الشعاب والطرق والوديان.
السيول تجرف باص طالبات في بريدة ونتيجة
العصف المطري والسيل المتدفق، علق صباح اليوم الأحد، باص طالبات وسط جريان تاريخي لشعيب الطرفية شرق بريدة بمنطقة القصيم.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تحركًا سريعًا لفرق الإنقاذ بالدفاع المدني، وهي تحاول إنقاذ باص طالبات وسط جريان السيول الطرفية شرق بريدة.
باص طالبات عالق وسط جريان تاريخي ل شعيب الطرفية الان شرق #بريده س ٨.٠٠ صباح الأحد ١٨ جماداخر ١٤٤٥ #بريده_الان #القصيم #القصيم_الان #امطار_القصيم— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 31, 2023
عضوالمجموعة بارق الريف عبدالعزيز المنصور pic.twitter.com/PuJkiyKsFc