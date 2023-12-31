الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

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شاهد.. السيول تجرف باص طالبات في بريدة والدفاع المدني يتحرك

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السيول تجرف باص طالبات في بريدة
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بعد هطول أمطار غزيرة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظات ومراكز المنطقة، جرت السيول المتدفقة كالأنهار وملأت الشعاب والطرق والوديان.اضافة اعلان

السيول تجرف باص طالبات في بريدة

ونتيجة العصف المطري والسيل المتدفق، علق صباح اليوم الأحد، باص طالبات وسط جريان تاريخي لشعيب الطرفية شرق بريدة بمنطقة القصيم.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تحركًا سريعًا لفرق الإنقاذ بالدفاع المدني، وهي تحاول إنقاذ باص طالبات وسط جريان السيول الطرفية شرق بريدة.

أمطار رعدية على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والشرقية.

سحب رعدية ورياح نشطة

في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

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