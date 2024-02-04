شاهد.. السحب والضباب يحجبان الأفق في شفا الطائف

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وثق مقطع فيديو متداول، تكون الضباب والسحب بكثافة في سماء شفا الطائف، حيث تسببت في تدني الرؤية الأفقية.





سحب وضباب كثيف اضافة اعلان



توقعات حال الطقس



حركة الرياح السطحية



وأظهر المقطع، تشكيلات من السحب وضباب كثيف في سماء شفا الطائف، وسط توقعات بحالة مطرية على المنطقة.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.ويتوقع تكوّن الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، في حين يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.