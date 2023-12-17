الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. التوأم السيامي الإريتري "أسماء وسمية" في مطار الرياض

طائرة 55
الطائرة التي حملت التوأم الإريتري
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أفاد مراسل فضائية "الإخبارية" ببدء عمليات إنزال التوأم السيامي الإريتري "أسماء وسمية" في مطار الرياض.
وكانت طائرة الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع توحهت إلى إريتريا لنقل التوأمن السيامي الذي سيخضع لعملية فصل يشرف على إحراءها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.اضافة اعلان
يأتي ذلك في إطار الدور الإنساني الذي يضطلع به في تسخير جهوده لإدارة وتنسيق العمل الإغاثي ومعالجة والتكفل بنفقات عمليات فصل التوائم وإجرائها بالمجان.

عمليات فصل التوائم السيامية بالمملكة

وتصدرت المملكة دول العالم في عدد عمليات فصل التوائم السيامية التي أجراها البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، محرزة السبق بمجال فصل التوائم السيامية.
إذ استطاعت تحقيق الريادة العالمية والإشادة الدولية من قبل الدول والمنظمات ذات العلاقة، فضلًا عن أهالي التوائم السيامية.
وعلى امتداد 32 عامًا، نجح البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية في إجراء أكثر من 50 عملية فصل للتوائم السيامية، حيث أشرف البرنامج على 130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990م.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

عاجل.. تطبيق نظام "حضوري" الإلكتروني على موظفي إدارات التعليم اليوم

"تقييم" تُطلق هويتها الجديدة... البنود والتفاصيل

تحمل 24 طنًا.. مغادرة الطائرة الـ31 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

أقلها 3 بالسودة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بمناطق المملكة

حرارة تحت الصفر.. شاهد تجمد المياه في مرتفعات عسير

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين 2:07 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

أكثر من 546 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة

F_sTo35XEAEo05G 2:08 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

وصول أولى شحنات الجسر البحري السعودي لإغاثة المتضررين في غزة

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين 11:01 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تتجاوز 528 مليون ريال

أخبار السعودية 2:49 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية.. التسجيل لاختبار القدرة المعرفية الورقي وسر فارق التوقيت في الصلوات بين مكة والرياض

اقرأ أيضا

56فغاال
10:16 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

الكويت تُودّع قائدها.. شاهد مراسم دفن الأمير نواف بمقبرة الصليبيخات

أهم 10
10:06 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أسرار "الطوابير الوهمية" أمام المقاهي وطرق السلامة من شر السحرة

8789خ78
9:45 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

مشاركة شعبية.. مشهد مهيب لموكب تشييع جنازة أمير الكويت الراحل (فيديو)

أمطار غزيرة على عسير
9:08 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

تحذير عاجل من تقلبات ورياح شديدة على مكة والمدينة وتبوك لـ5 مساءً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

نظام حضوري
2:03 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. تطبيق نظام "حضوري" الإلكتروني على موظفي إدارات التعليم اليوم

الضمان الاجتماعي المطور
1:07 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

توضيح عاجل لـ"الموارد البشرية" حول مصادر أموال الضمان الاجتماعي

واتساب
12:48 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

كيف تمنع "واتساب" من ملء مساحة تخزين هاتفك؟.. الطريقة والخطوات

الدارجة الآلية
12:10 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. تعرف على شروط استيراد الدراجات النارية من الخارج والأنواع الممنوعة

قوى1
11:48 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

"قوى" لا يمكن نقل خدمات هذا الموظف

مدرستي
11:32 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات الدخول على الاختبارات بأسهل طريقة