شاهد.. التوأم السيامي الإريتري "أسماء وسمية" في مطار الرياض

أ أ

أفاد مراسل فضائية "الإخبارية" ببدء عمليات إنزال التوأم السيامي الإريتري "أسماء وسمية" في مطار الرياض.

وكانت طائرة الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع توحهت إلى إريتريا لنقل التوأمن السيامي الذي سيخضع لعملية فصل يشرف على إحراءها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. اضافة اعلان

يأتي ذلك في إطار الدور الإنساني الذي يضطلع به في تسخير جهوده لإدارة وتنسيق العمل الإغاثي ومعالجة والتكفل بنفقات عمليات فصل التوائم وإجرائها بالمجان.





عمليات فصل التوائم السيامية بالمملكة



اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة



وتصدرت المملكة دول العالم في عدد عمليات فصل التوائم السيامية التي أجراها البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، محرزة السبق بمجال فصل التوائم السيامية.إذ استطاعت تحقيق الريادة العالمية والإشادة الدولية من قبل الدول والمنظمات ذات العلاقة، فضلًا عن أهالي التوائم السيامية.وعلى امتداد 32 عامًا، نجح البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية في إجراء أكثر من 50 عملية فصل للتوائم السيامية، حيث أشرف البرنامج على 130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990م.