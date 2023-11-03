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شاهد البرق والرعد.. أمطار ليلية غزيرة على جدة ومكة

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أمطار وسيول مكة
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استمرارَا للحالة المطرية على مكة وعدد من مناطق المملكة، جرت مساء الجمعة السيول نتيجة أمطار غزيرة، مصحوبة بالرعد والبرق.اضافة اعلان

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، الرعد والبرق والأمطار الغزيرة التي أغرقت شوارع مكة، وهطلت بكميات غزيرة على جدة والطائف.


تحذيرات من خطر تواجد عدادات الكهرباء على ارتفاع منخفض

كما حذر خبراء الأرصاد، من خطورة تواجد عدادات الكهرباء على ارتفاع منخفض، وذلك بالتزامن مع هطول كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول في عدد من مناطق المملكة.

حالة مطرية قوية على عدد من مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول بمناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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