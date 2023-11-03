شاهد البرق والرعد.. أمطار ليلية غزيرة على جدة ومكة

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استمرارَا
للحالة المطرية على مكة وعدد من مناطق المملكة، جرت مساء الجمعة السيول نتيجة أمطار
غزيرة، مصحوبة بالرعد والبرق.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، الرعد والبرق والأمطار الغزيرة التي أغرقت شوارع مكة، وهطلت بكميات غزيرة على جدة والطائف.
سحابة #مكه التصوير من #جدة_الان ⛈— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) November 3, 2023
من ماجد السبيعي pic.twitter.com/tAswY1z3g0
تحذيرات
من خطر تواجد عدادات الكهرباء على ارتفاع منخفضكما حذر خبراء الأرصاد، من خطورة تواجد عدادات الكهرباء على ارتفاع منخفض،
وذلك بالتزامن مع هطول كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول في عدد من
مناطق المملكة.
⚠️شوارع #مكه بعد الامطار قبل قليل pic.twitter.com/oBSnjgOYK7— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) November 3, 2023
حالة
مطرية قوية على عدد من مناطق المملكةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان
السيول بمناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم،
الرياض، والشرقية.
سحابة #مكه التصوير من #جدة_الان ⛈— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) November 3, 2023
من ماجد السبيعي pic.twitter.com/tAswY1z3g0
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار
رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة
أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
شوارع #مكه بعد الامطار الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) November 3, 2023
من ابو مهند الوافي pic.twitter.com/sY37BlPahR