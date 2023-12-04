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شاهد.. الأمطار تشكل لوحة بديعة في قاع الحوي بين تبوك والجوف

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لوحة بديعة في قاع الحوي
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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق المملكة، شكلت الأمطار لوحة بديعة في قاع الحوي بين تبوك والجوف.اضافة اعلان


وأظهرت صور تم تداولها على موقاع التواصل الاجتماعي، كيف ، شكلت الأمطار لوحة بديعة في قاع الحوي بين تبوك والجوف، إثر تساقط كميات غزيرة من الأمطار التي ادت لجريان السيول.


سحب ممطرة على مكة والباحة وضبابًا بالشرقية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة.


سحب ممطرة وسماء غائمة على منطقتين

وأوضح المركز أن هذه الحالة قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة، ومكة المكرمة، من نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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