شاهد أول لاب توب شفاف بالكامل في العالم

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تعمل "لينوفو" على إنتاج أول كمبيوتر محمول شفاف في العالم، والذي من المرجح أن يتم عرضه في المؤتمر العالمي القادم للهواتف النقالة (MWC) 2024.





أول لاب توب شفاف في العالم



مازالت مواصفات الجهاز الشفاف مجهولة



استفادة لينوفو من اللوحات الشفافة



هل يتم طرح الجهاز الشفاف في الأسواق؟



وينتمي الكمبيوتر المحمول الشفاف من لينوفو ينتمي إلى تشكيلة «ثينك بوك»، ويتميز بتصميم دون حواف، مما يجعله يبدو وكأنه لوح من الزجاج.ويحتوي الكمبيوتر على لوحة مفاتيح رقمية ذات أزرار مدعومة بمحرك، على غرار لوحة التتبع الموجودة في جهاز ماك بوك الحديث، وفقا لـ " أراب هاردوير".لا توجد حتى الآن معلومات حول مواصفات هذا الجهاز، فمن المرجح أن يعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، ومن المتوقع أيضاً أن يعتمد على أحدث سلسلة معالجات «ألترا كور» من إنتل، مما يجعله أيضاً أول جهاز كمبيوتر متوافق مع الذكاء الاصطناعي مزود بوحدة المعالجة العصبية المخصصة (NPU).وتستفيد Lenovo من اللوحات الشفافة سواء من LG أو Samsung، والتي تم عرضها في وقتٍ سابق من هذا العام في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيةويتميز بتصميم بدون حواف، مما يجعله يبدو تماماً وكأنه لوح من الزجاج. بالطبع الجهاز ليس شفافاً تمامًا، ويحتوي على لوحة مفاتيح رقمية كاملة، توفر الشعور بالضغط على المفاتيح الفعلية.وليس من الواضح ما إذا كانت لينوفو ستبيع هذا الجهاز أم أنه مجرد مفهوم للعرض -على غرار جهاز Moto Rizr، وهو هاتف مزود بشاشة قابلة للطي، تم عرضه في MWC العام الماضي-.وبالرغم من أن تقنية العرض الشفاف في حد ذاتها ليست جديدة تماماً، فقد كانت هناك العديد من التحديات التي واجهت العلامات التجارية لدمجها، خاصة من حيث التكلفة.