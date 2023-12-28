الجمعة، 16 جمادى الثانية 1445 ، 29 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. أمطار غزيرة وشلالات مياه في محافظة الجموم

Capture
أمطار وسيول المجمعة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وتدفق شلالات المياه في محافظة المجمعة وتحديداً في قرية أبو حصاني.

أمطار وسيول المجمعةاضافة اعلان


ووثق المقطع، مشاهد مذهلة تأسر العقول لتدفق شلالات المياه في قرية أبو حصاني في المجمعة بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق .

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي كذلك باتجاهـ مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي كذلك باتجاهـ مضيق باب المندب.

وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاهـ مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


اقرأ أيضا

حرس الحدود بجدة يُنقذ بحاراً فرنسياً علق قاربه الشراعي بالشعب المرجانية

عاجل.. أهم 10.. إنهاء حياة مواطن بأمر الشرع وسيول تجتاح عدة مناطق بالمملكة

إصابة شخصين في حريق منزل ببيشة .. والدفاع المدني يباشر

الزكاة والضريبة والجمارك توضح آلية التحقق من جميع المستحقات

عاجل.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بالرياض وتحذر كل من تسول له نفسه الإقدام عليها

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

-90-=9 2:42 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

شاهد ماذا فعلت السيول بقرية الخيف غرب مكة؟

44543543 12:39 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

مطر غزير.. شاهد قوة سيول الهويدي جنوب حائل

5656 12:31 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

تنبه مهم لـ "المرور" بشأن القيادة في الظروف الجوية المتقلبة

أمطار غزيرة 5:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل .. أمطار متوقعة على هذه المناطق من الغد وحتى نهاية الأسبوع المقبل

اقرأ أيضا

النيابة العامة -- شيكات - توقيع
8:31 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

بالأرقام أم بالحروف.. "النيابة العامة" تحسم الاختلاف حول كتابة مبلغ الشيك

أراضي سكنية
8:10 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. ارتفاع متوسط سعر متر الأراضي السكنية في حي النور بالدمام

المسجد النبوي
7:43 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

أكثر من 5,2 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي الأسبوع الماضي

الدخن بارق
7:28 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

70 ريالاً للمد.. 300 مزارع يعرضون محاصيلهم في اقتصاديات الدخن ببارق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
1:02 ص الجمعة، 29 ديسمبر 2023

عاجل.. الضمان الاجتماعي .. طريقة إثبات السكن عبر منصة الدعم 1445

مواقيت الصلاة
12:44 ص الجمعة، 29 ديسمبر 2023

الجمعة 16 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

وزارة الداخلية
12:00 ص الجمعة، 29 ديسمبر 2023

عاجل.. "خنقه بقطعة قماش".. تنفيذ حكم الشرع في وافد أنهى حياة مواطن بالشرقية

حساب المواطن
11:51 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

توجيه مهم من حساب المواطن بشأن "كفالة الأيتام"

مدرستي
11:00 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. غير قابل للتعديل.. 6 خطوات لدخول الاختبار عبر منصة مدرستي

حساب المواطن
10:04 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

هل يؤثر فتح السجل التجاري على قرض الزواج؟