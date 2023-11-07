شاهد.. أمطار غزيرة وسيول شمال مكة

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار الخير على أحياء هدى الشام شمال منطقة مكة المكرمة، في ظل استمرار الحالة المطرية في عدة مناطق. اضافة اعلان

ووثق مقطع فيديو هطول الأمطار وجريان السيول على أحياء هدى الشام بعد الحالة المطرية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.





توقعات حالة الطقس

حركة الرياح السطحية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض .وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط



