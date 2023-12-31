شاهد.. أمطار غزيرة مع جريان السيول بوادي الرمة في القصيم

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استمرارً
للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، جرت صباح اليوم
السيول الجارية بوادي الرمة وقبة إثر تساقطت أمطار غزيرة على منطقة القصيم.
أمطار
غزيرة مع جريان السيول بوادي الرمة في القصيموأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول وادي الرمة وقبة
بعد أمطار غزيرة على القصيم، مصحوبة برياح نسطة وأجواء باردة.
📍فيديو— طقس (@tqqs) December 31, 2023
جريان وادي الرمة قرب مركز عطا غرب #الرس #القصيم
الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
31 ديسمبر 2023 م
من | فلاح المعمري
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أمطار
رعدية على 5 مناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم،
حائل، الحدود الشمالية، والشرقية.
سحب
رعدية ورياح نشطةفي
حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق
جازان، عسير، والباحة.
📍فيديو متداول— طقس (@tqqs) December 31, 2023
سيل شعيب السهل شرق قبة
شمال شرق #القصيم
الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
31 ديسمبر 2023 م
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