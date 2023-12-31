شاهد.. أمطار غزيرة مع جريان السيول بوادي الرمة في القصيم

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استمرارً للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، جرت صباح اليوم السيول الجارية بوادي الرمة وقبة إثر تساقطت أمطار غزيرة على منطقة القصيم. اضافة اعلان





أمطار غزيرة مع جريان السيول بوادي الرمة في القصيم





جريان وادي الرمة قرب مركز عطا غرب #القصيم

الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

31 ديسمبر 2023 م

من | فلاح المعمري

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. pic.twitter.com/WIFDYvlvsP 📍فيديوجريان وادي الرمة قرب مركز عطا غرب #الرس الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ31 ديسمبر 2023 ممن | فلاح المعمري December 31, 2023

أمطار رعدية على 5 مناطق



سحب رعدية ورياح نشطة





سيل شعيب السهل شرق قبة

شمال شرق

الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

31 ديسمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/WwqWXnIepk 📍فيديو متداولسيل شعيب السهل شرق قبةشمال شرق #القصيم الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ31 ديسمبر 2023 م December 31, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول وادي الرمة وقبة بعد أمطار غزيرة على القصيم، مصحوبة برياح نسطة وأجواء باردة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والشرقية.في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.