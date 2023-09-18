شاهد.. أمطار غزيرة على شفا الطائف وتوقعات بحالة مطرية على معظم المناطق

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على أحياء شفا الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
هطول أمطار غزيرة
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ووثق المقطع، أجواء ماطرة على أحياء شفا الطائف، مساء اليوم الاثنين، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
توقعات بهطول أمطار
في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء إلى السبت.
توقعات حالة الطقس
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة وتصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج و يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
#فيديو 🎥— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) September 18, 2023
أمطار #الشفا
تصوير: فهد المنصوري pic.twitter.com/84y0IdqGkz
#الأرصاد:— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) September 18, 2023
استمرار فرص هطول #الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من غدٍ (الثلاثاء) إلى (السبت) pic.twitter.com/25cgG4Dy9O