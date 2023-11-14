شاهد.. أمطار صباحية غزيرة على دومة الجندل بالجوف

بالتزامن مع الحالة الجوية والطقس غير المستقر بأجواء المملكة،
تساقطت، صباح اليوم الثلاثاء، كميات غزيرة من الأمطار، أدت لجريان السيول في دومة الجندل بمنطقة الجوف.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت دومة الجندل تساقط أمطار غزيرة مع هبوب رياح نشطة وتناثر حبات البرد.
سيول وأمطار رعدية ورياح نشطةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة
بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية،
الجوف، وتبوك.
وتمتد الحالة إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة.🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 14, 2023
امطار #دومة_الجندل
بمنطقة #الجوف
الثلاثاء ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
14 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
عبر | @abogarah4850
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