شاهد.. أمطار صباحية غزيرة على دومة الجندل بالجوف

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بالتزامن مع الحالة الجوية والطقس غير المستقر بأجواء المملكة، تساقطت، صباح اليوم الثلاثاء، كميات غزيرة من الأمطار، أدت لجريان السيول في دومة الجندل بمنطقة الجوف. اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت دومة الجندل تساقط أمطار غزيرة مع هبوب رياح نشطة وتناثر حبات البرد.





سيول وأمطار رعدية ورياح نشطة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.وتمتد الحالة إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.