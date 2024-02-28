شاهد.. أمطار رعدية غزيرة غرب حفر الباطن

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار رعدية غزيرة على أحياء غرب محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.



أمطار غرب حفر الباطن



تقلبات جوية بعدة مناطق



الشعبة امطار رعدية طيبة غرب #حفرالباطن الان س ١.٤٥ ص ليلة الاربعاء ١٨ شعبان ١٤٤٥

عضو المجموعة مطرسهيل أبونايف العقل pic.twitter.com/wWKr9MWjqo — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) February 27, 2024

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة على أحياء غرب حفر الباطن، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتشهد العديد من المناطق حالة من التقلبات الجوية تتمثل في هطول أمطار ورياح نشطة وشبورة مائية وضباب يتسبب في تدني الرؤية الأفقية.وتوقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر حتى صباح اليوم الأربعاء، بمشيئة الله.وتفصيلا، توقع المركز، شبورة مائية وهطول أمطار ورياح نشطة على مناطق مكة المكرمة والحدود الشمالية والشرقية.وتوقع المركز، أن تستمر الحالة الجوية على مكة والشرقية حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء.بينما تستمر الحالة الجوية على منطقة الحدود الشمالية حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء، بمشيئة الله.