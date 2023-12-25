الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. أجواء الربيع في بريدة بعد هطول الأمطار

GCJCLMFWwAAmC_3
أجواء الربيع في بريدة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق أجواء الربيع في بريدة بمنطقة القصيم، بعد هطول الأمطار وإنبات العشب والكلأ في السهول والأودية.

سهول وأودية بريدةاضافة اعلان


ووثق مقطع فيديو امتداد العشب الأخضر على مد البصر في بريدة بعد هطول الأمطار خلال الأيام الماضية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس


وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس  – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الباحة، عسير وجازان، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضا

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في امرأة ارتكبت جُرمًا شنيعًا ورجل أنهى حياة زوجته وتحذير الأرصاد

حتى الـ 7 من مساء الغد.. تنبيه من الأرصاد على منطقة الرياض

عاجل.. الإطاحة بـ 6 لصوص في الرياض.. سرقوا مركبات واستخدموها في عمليات سطو

في ثلاث مدن .. ضربات نوعية تطيح بمروجي المخدرات والسموم

إنجاز جديد للمملكة .. المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار مكة المكرمة 7:15 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

لقطات متداولة لأمطار الخير جنوب مكة المكرمة

أمطار غزيرة 5:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل .. أمطار متوقعة على هذه المناطق من الغد وحتى نهاية الأسبوع المقبل

images 9:24 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

استعدادًا للأمطار.. أمانة العاصمة المقدسة ترفع درجة الطوارئ وتُحذر

6867867 7:56 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

أمطار مكة.. شاهد ماذا فعلت السيول بجبل النور؟

اقرأ أيضا

منصة احكام
9:40 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

إحكام توضح إمكانية استعادة المقابل المالي حال رفض طلبات التملك

المياه الوطنية
8:51 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

المياه الوطنية: 7 خطوات لتقديم شكوى في حالة انقطاع الخدمة

وزارة التجارة
8:28 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

"موعد بدء السريان".. "التجارة" تكشف معلومات بشأن ضمان المنتج

ا
8:19 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

أمير القصيم يطلق المها الوضيحي والظبي الريم لأول مرة في المنتزة الوطني بالمنطقة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:01 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

الإثنين 12 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

منصة مدرستي
1:00 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي: طريقة دخول الطالب الحصص المدرسية 1445

أمانة جدة
12:00 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. هروب 6 من العمالة ومصادرة الكميات في حملة مفاجئة على مستودع بجدة

حساب المواطن
11:02 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

تنويه مهم من حساب المواطن بشأن جميع المكافآت الجامعية وتأثيرها على الدعم الشهري

أهم 10
11:00 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في امرأة ارتكبت جُرمًا شنيعًا ورجل أنهى حياة زوجته وتحذير الأرصاد

Capture
10:00 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. الإطاحة بـ 6 لصوص في الرياض.. سرقوا مركبات واستخدموها في عمليات سطو