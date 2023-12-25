شاهد.. أجواء الربيع في بريدة بعد هطول الأمطار

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق أجواء الربيع في بريدة بمنطقة القصيم، بعد هطول الأمطار وإنبات العشب والكلأ في السهول والأودية.





سهول وأودية بريدة اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



حالة الخليج العربي



ووثق مقطع فيديو امتداد العشب الأخضر على مد البصر في بريدة بعد هطول الأمطار خلال الأيام الماضية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الباحة، عسير وجازان، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.