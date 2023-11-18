"شؤون الحرمين" تكشف عن تجارب مهمة تساعد الأطفال على استغلال الوقت

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كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عن تقديم فعالية "قطار المعرفة" بمكتبة الحرم المكي الشريف ببطحاء قريش.
استثمار الوقت:
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وأوضحت أن هناك عدد من المحطات حتى يتمكن الأطفال من استثمار الوقت بشكل جيد وذلك بشكل هادف ومتنوع.
1- محطة التجارب.
2- محطة المعرفة.
3- محطة جزيرة الكنز.
في وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عن طرق الالتحاق بالحلقات القرآنية بالمسجد الحرام.
وحددت الهيئة، خطوات التسجيل عبر حسابها في منصة "إكس" على النحو التالي:
مواقع التسجيل
للرجال
بدروم الملك فهد
باب (82 /75)
للنساء
الفترة الصباحية - توسعة الملك فهد - الدور الأول - باب سلم (74)
الفترة المسائية - التوسعة الثالثة - باب (114)
المسارات والشروط:
يتم تجديد المسار للطلاب بعد الفرز وفق الحسابات والشروط التالية:
المسارات
التلاوة - الحفظ - التمهيد للتمهير - التمهير
الشروط:
الإقامة في مكة المكرمة
العمر من 12 عامًا فما فوق
الالتزام بالمسار المحدد بعد الفرز وفق الخطة التعليمية
للتواصل والاستفسارات:
واتس آب: 0125747809
البريد الإلكتروني: [email protected]
استثمروا أوقات أطفالكم من خلال فعالية (قطار المعرفة) بمكتبة الحرم المكي الشريف ببطحاء قريش pic.twitter.com/u0xn0kX0j9— الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) November 18, 2023