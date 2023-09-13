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سيول وانقطاعات للطرق والكهرباء.. جازان تواجه أمطار 10 مناطق مجتمعة

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أمطار جازان
أ أ
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مصحوبة بصواعق رعدية ورياح وسيول، حذر المركز الوطني للأرصاد من تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة.
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جازان تواجه أمطار 10 مناطق مجتمعة

وأشار إلى أنه مع رفع جاهزية السدود التخزينية لمياه الأمطار، في وقت فاقت فيه كميات الأمطار المسجلة على منطقة جازان كميات أمطار 10 مناطق مجتمعة، سجلت 5 مناطق أقل المناطق في كميات الأمطار المرصودة العام الماضي.

سيول وانقطاعات للطرق والكهرباء

وحسب خبراء الطقس، فإن منطقة جازان تعرضت لأمطار غزيرة إلى متوسطة، مصحوبة بزوابع رعدية ورياح شديدة، تركزت شدتها على مركز ريم شمال محافظة الدرب.
وأدى هطول الأمطار في جازان، إلى انقطاع الكهرباء وجريان سيول شعب وادي فيشان، التي قطعت الطريق على الأهالي.
 وحالت الحالة المطرية دون دخول القرى، في ظل وجود مطالبات متكررة بإنشاء عبارة في الموقع، وتساقطت لوحات إعلانية ومظلات على سيارات نتيجة العواصف التي صاحبت الأمطار.


أمطار وسيول ورياح متربة على 4 مناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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