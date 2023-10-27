سيول "وادي عتود" بجازان تغلق الطريق المؤدي إلى الدرب

تساقط كثيف للأمطار:



اضافة اعلان

جازان:



مكة المكرمة:



الباحة:



أغلقت سيول "وادي عتود" الطريق المؤدي إلى الدرب والطريق الدولي شمال جازان، بحسب "الوطن"وأظهر فيديو متداول تساقط كثيف للأمطار ما أدى لتحول الطرق إلى ما يشبه أنهار جارية.ووقف عدد من الأشخاص أمام مجرى السيول ولم يقترب منها أحد خوفا على حياته.في سياق متصل، هطلت مساء اليوم، أمطار متفاوتة الغزارة على جازان.وشملت محافظات هروب، والداير بني مالك ، وفيفا، والعارضة، والدرب، وصبيا، وأبوعريش، والحرث، والريث، والطوال ، وفرسان، وأحد المسارحة، وصامطة، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.وأصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا على منطقة مكة المكرمة ويشمل "الخرمة والمويه وتربة ورنية".وقال إنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة يصاحبها رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.وأشار إلى أن تلك الحالة تبدأ في الساعة الثالثة وتنتهي في الساعة الواحدة صباحا.وشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ اليوم، هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى خفيفةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعدية.وشَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاءً من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد.كما شملت والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهاتها، سالتْ على إثرها عدد من الأوديةِ والشعاب وارتوتْ الأرضُ. جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .