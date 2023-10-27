السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

سيول "وادي عتود" بجازان تغلق الطريق المؤدي إلى الدرب

WhatsApp Image 2023-10-27 at 12.04.02 AM
السيول
أ أ
أغلقت سيول "وادي عتود" الطريق المؤدي إلى الدرب والطريق الدولي شمال جازان، بحسب "الوطن"

تساقط كثيف للأمطار:

اضافة اعلان
وأظهر فيديو متداول تساقط كثيف للأمطار ما أدى لتحول الطرق إلى ما يشبه أنهار جارية.

ووقف عدد من الأشخاص أمام مجرى السيول ولم يقترب منها أحد خوفا على حياته.

جازان:

في سياق متصل، هطلت مساء اليوم، أمطار متفاوتة الغزارة على جازان.

وشملت محافظات هروب، والداير بني مالك ، وفيفا، والعارضة، والدرب، وصبيا، وأبوعريش، والحرث، والريث، والطوال ، وفرسان، وأحد المسارحة، وصامطة، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

مكة المكرمة:

وأصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا على منطقة مكة المكرمة ويشمل "الخرمة والمويه وتربة ورنية".

وقال إنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة يصاحبها رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وأشار إلى أن تلك الحالة تبدأ في الساعة الثالثة وتنتهي في الساعة الواحدة صباحا.

الباحة:


وشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ اليوم، هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى خفيفةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعدية.

وشَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاءً من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد.

كما شملت والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهاتها، سالتْ على إثرها عدد من الأوديةِ والشعاب وارتوتْ الأرضُ. جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .





اقرأ أيضا

غزة
1:39 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

مفوض أممي: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب

مواقيت الصلاة
1:21 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

السبت 13 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

أسعار النفط 3
1:19 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

أسعار النفط ترتفع 3% عند التسوية

98ع0898
12:43 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

رعد وبرق.. شاهد سيول قوية في حرة الشرع شمال مكة

اقرأ أيضا

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

الخطوط السعودية على موعد مع خطوة مهمة نهاية الشهر الجاري.. التفاصيل

عاجل.. تعليق الدارسة الحضورية غدًا في جامعة جدة

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

الحرب على المخدرات 9:50 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

الإطاحة بأحد مروجي السموم في جازان وإفشال خطته.. والكشف عن جنسيته

الدوريات الامنية - الافواج الامنية 5:23 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

في جازان والشرقية .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

امطار الباحة - 9:49 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على "الباحة"

انذار-احمر-مكة-امطار-الارصاد-768x440 11:32 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على "مكة والمدينة"

اقرأ أيضا

القات المخدر - الحشيش - حرس الحدود
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الإطاحة بـ7 إثيوبيين لارتكابهم هذه الجريمة في جازان

F9dwd_mWoAARwGF
10:32 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

بـ733 فردا و108 معدة.. أمانة مكة تُعلن الاستنفار العام لمواجهة الأمطار والسيول

F9dVgHpWkAAbbEu
10:10 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

صور مذهلة.. مشاهد جوية لسيول الحليفة جنوب غرب حائل

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين