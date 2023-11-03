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"سياران" تضرب أوروبا.. تودي بحياة 16 تصيب العشرات

العاصفة
العاصفة "سياران"
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ضربت العاصفة "سياران" أوروبا، وتسبب في مقتل 16 اليوم الجمعة، بينهم ستّة في إيطاليا التي ضربتها العاصفة بقوة متسببة باضطرابات كبيرة في حركة النقل في غرب القارة.اضافة اعلان


مقتل 6 في إيطاليا

وأدّت العاصفة، التي تحوّلت باتجاه الشرق بعدما ضربت ساحل المحيط الأطلسي، إلى مقتل ستة أشخاص في توسكانا شمال وسط إيطاليا، حيث تسبّبت في هطول أمطار قياسية وفقًا للسلطات المحلية.
وقال حاكم توسكانا حيث أعلنت حالة الطوارئ يوجينيو جياني "ما حصل الليلة الماضية في توسكانا يحمل اسماً هو التغيّر المناخي".


منح مساعدة 5 ملايين يورو

وأعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني موافقة مجلس الوزراء على منح مساعدة أولية بقيمة خمسة ملايين يورو للتعويض عن الأضرار.
وفي فلورنسا، حذّر رئيس البلدية ماريو نارديلا ليل الخميس الجمعة عبر منصة "إكس" من أنّ "الوضع حرج"، مع توقع وصول نهر أرنو إلى ذروة فيضانه منتصف يوم الجمعة.


سقوط الأشجار وراء معظم الحوادث

ويعدّ سقوط الأشجار نتيجة هبوب الرياح العاتية، السبب الأساسي في معظم الحوادث القاتلة. وسقطت ضحيّتان في بلجيكا واثنتان في فرنسا، وواحدة في وسط مدريد، وأخرى في ألمانيا، وواحدة في هولندا.
وفي البرتغال، تسبب الموج القوي الناجم عن العاصفة في المحيط الأطلسي بمصرع ثلاثة أشخاص في غرق مركب شراعي يرفع العلم الدنماركي جنح باتجاه الشاطئ.


إصابة 47 في فرنسا

كما أفادت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن عن إصابة 47 شخصاً في فرنسا.
من ناحية أخرى، أدت العاصفة سياران إلى تعطيل حركة السكك الحديد في بلجيكا، خصوصاً في منطقة فلاندر.

توقف الحركة الملاحية

كذلك، توقّفت حركة الملاحة البحرية الخميس في منطقة ميناء أنتويرب، فيما شهد مطار بروكسل تأخيرات عديدة.
وفي فرنسا، كان حوالى نصف مليون منزل بدون كهرباء صباح الجمعة، مقارنة بـ1,2 مليون في اليوم السابق، وفقاً للمتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران.


اضطرابات كبيرة في إنجلترا

والعاصفة التي وصلت بعد ظهر الخميس إلى إنجلترا مصحوبة برياح قوية وأمطار، تسببت باضطرابات كبيرة، في ظلّ تعليق حركة الملاحة البحرية من ميناء دوفر خلال فترة الصباح، بينما تمّ إغلاق مئات المدارس.

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