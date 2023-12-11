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سوق الأسهم يرتفع 84 نقطة ويُغلق بعد تداولات بـ 7.5 مليار ريال

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ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 84.23 نقطة، ليقفل عند مستوى 11380.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.اضافة اعلان

ارتفاع أسهم 84 شركة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 258 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الخريف، ونسيج، وأسلاك، وسيرا، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر ارتفاعًا.

الشركات الأكثر انخفاضًا في التعاملات

أما أسهم شركات الباحة، وعناية، وأمانة للتأمين، والصقر للتأمين، ووقت اللياقة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.79% و7.14% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، والراجحي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وشركة الاتصالات السعودية، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


انخفاض السوق الموازية 170 نقطة


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 170.41 نقطة ليقفل عند مستوى 23705.39 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

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