"سهلناها" لخدمة شاغلي الوظائف التعليمية في المنطقة الشرقية

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دشَّن الدكتور سامي العتيبي، مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، خدمة الواتساب التفاعلي المبتكرة "سهلناها".

وذلك في إطار الجهود التطويرية لتعزيز العلاقة مع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بقطاعي التدريب والابتعاث بتعليم المنطقة. اضافة اعلان





توفير جميع الخدمات





إدارتي التدريب والابتعاث





إدارة تعليم الشرقية



وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير جميع الخدمات، والإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بهاتين الإدارتين على مدار الساعة.وبين الباحص، أن المستفيدين من خدمات إدارتي التدريب والابتعاث يمكنهم الآن التواصل عبر خدمة الواتساب على الرقم 0550532777.موضحًا أنه بفضل هذه الخدمة، يمكنهم الاستفسار والحصول على الإجابات بشكل آلي وفوري دون عناء.وقال: "تعكس هذه الخطوة التطويرية التزام إدارة تعليم الشرقية بتبني التكنولوجيا واستخدامها بهدف تسهيل حصول المستفيدين على الخدمات بسرعة وكفاءة.لافتًا إلى أن إطلاق خدمة الواتساب التفاعلي "سهلناها" كأداة حديثة، تعزز التواصل وتقرب المسافات بين الإدارة وجمهورها، ما يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق رضا المستفيدين.