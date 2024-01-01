"سلمان للغة العربية" يطلق منصة "فلك" لخدمة الباحثين والمهتمين

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تم اليوم إطلاق منصة "فلك" للمدونات اللغوية؛ لخدمة الباحثين والمهتمين بالمجالات اللغوية والاجتماعية وغيرها، ومساعدتهم في استكشاف الظواهر اللغوية والاجتماعية والإنسانية، حسب ما أعلنه مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية. اضافة اعلان





جهود مجمع الملك سلمان في نشر اللغة العربية



انجاز منصة "فلك" في 18 شهرا



تمكين الشغوفين باللغة من العمل الجماعي



تحتوى المنصة على تشكيلة واسعة من المدونات



وأشار الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي إلى أن المجمع ضمن إستراتيجيته وما يوجه به صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان رئيس مجلس الأمناء ينشط في مسارات عديدة لنشر اللغة العربية.وقال: تطلق منصة فلك التي انبثقت من الإدراك والوعي العميق بحاجة الباحثين في ميادين اللغة العربية إلى إتاحة مصادرَ ذات جودة عالية تكون مرجعًا رائدًا للمتطلعين إلى دراسة البيانات اللغوية العربية.إضافة إلى بناء الأدوات الذكية منها؛ وفق أحدث تقنيات معالجة اللغات الطبيعية وآليات الذكاء الاصطناعي.وتابع: استغرق العمل على المنصة أكثر من 18 شهرًا، من خلال عمل دؤوب ومتابعة مستمرة من الخبراء والمختصين لإنجاز المشروع وفق الرؤية والتطلعات التي خُطّطَ لها.وتعمل على تحقيق رسالة المجمع في أن تتبوأ العربية المكانة المستحقة اللائقة بها في عصر الذكاء الاصطناعي.ويهدف المجمع من إطلاقه لمنصة "فلك" إلى تمكين خبراء الذكاء الاصطناعي من خدمة اللغة العربية، بإتاحة البيانات اللغوية اللازمة ذات الجودة العالية، وتيسير عمليات توسيم البيانات اللغوية.وتمكين الشغوفين باللغة العربية من العمل الجماعي في خدمة حوسبة اللغة العربية، فضلًا عن تعزيز المرجعية العلمية للبيانات اللغوية العربية الموثوق بها.وتُعدّ المنصة إحدى مبادرات مسار الحوسبة اللغوية في المجمع؛ للعمل على تعزيز معلومات اللغة العربية وبياناتها في العالم الرقمي، وإثراء محتواها اللغوي وفق أحدث الأساليب العلمية والمنهجيات المتبعة في بناء المدونات الرقمية والمعالجة الآلية للغة الطبيعية.وتحتوي على تشكيلةٍ واسعةٍ من المدونات في المستويات والأغراض اللغوية المختلفة للغة العربية، كالمنطوقة والمكتوبة، والعامة والتخصصية، واللغة الرسمية واللغة اليومية، وطيف واسع من أحدث أدوات تحليل البيانات اللغوية.