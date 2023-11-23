"سلمان للإغاثة" يبدأ توزيع المواد الإغاثية المتنوعة للمستفيدين في قطاع غزة

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بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة اليوم الخميس، توزيع المواد الإغاثية المتنوعة للمستفيدين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة. اضافة اعلان



جسر جوي



pic.twitter.com/Vbw7mtCxPx فيديو | المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة د. عبد الله الربيعة: تم تسيير جسر جوي وصل يوم أمس إلى 15 طائرة إلى مطار العريش #الإخبارية November 23, 2023

وصرح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبد الله الربيعة بأنه تم تسيير جسر جوي وصل حتى يوم أمس إلى 15 طائرة وصلت إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية.وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.