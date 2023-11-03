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"سلمان للإغاثة": سنفتح باب التطوع الصحي لمساعدة الأشقاء بغزة في تلك الحالة

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
مركز الملك سلمان للإغاثة
أ أ


قال المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، إنه سيفتح باب التطوع الصحي لمساعدة الأشقاء في غزة في حال التوصل إلى هدنة هناك. اضافة اعلان
وأضاف في مداخلة مع فضائية "الإخبارية": "نحن في المرحلة الحالية الدعم الإنساني العاجل والطارئ وفي ظل القتال على الأرض لايمكن الحقيقة إرسال أي متطوعين، وربما يكون هناك صعوبة في دخول بعض الموظفين الرسميين من المركز".
وشدد على أن سلامة الطاقم هي الأولوية الأولى في حال الأزمات، "لكن في حال التوصل إلى وقف القتال، وعقد هدنة، وبداية دخول المساعدات، وضمان السلامة - بإذن الله عز وجل- في دخول هؤلاء، فسيتم استعمال الطواقم الطبية السعودية في كل المناطق التي نقدم من خلالها العون للأشقاء الفلسطينيين".  
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – بالدعوة إلى جمع التبرعات لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة.


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