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سلطان عُمان يهنّئ خادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

سلطان عمان يهنئ خادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني الـ93
سلطان عمان يهنئ خادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني الـ93
أ أ
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هنأ جَلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.اضافة اعلان

سلطان عمان يهنئ خادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني

 وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنّياته الصادقة له - حفظه الله - بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدُّم ورُقيّ وازدهار.

اليوم الوطني الـ93

وتحتفي المملكة قيادةً وشعبًا يوم غدٍ السبت الموافق 23 سبتمبر 2023م باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية.
 ويستذكر أبناء الوطن ومن يقيمون على أرضه اليوم، هذا المناسبة الوطنية وهم ينعمون برخائه، ويتمتعون بنموه، معتزين بشموخه، ومتفاخرين بإنجازاته، وطامحين لمستقبل يحقق أحلامهم ويرسم طريقاً ذا خطى ثابتة للأجيال المتعاقبة.
وذلك تحت ظل قيادة حكيمة سارت بالوطن إلى مصاف الدول المتقدمة، وسخرت كل السبل لراحة المواطن والمقيم، ليعيشوا بكرامة وعزة وسلام وأمان.

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