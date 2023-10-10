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صحيفة تواصل الالكترونية

سكني يحدد 5 شروط لنقل المديونية وإعادة جدولة القروض

قطعة-ارض-سكني
برنامج سكني
أ أ
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أكد برنامج سكني على ضرورة توفر 5 شروط لنقل المديونية وإعادة جدولة الديون العقارية المدعومة في مجال الإسكان.

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شروط برنامج نقل المديونية

1ـ العملاء المنتظمين بالسداد.
2-العملاء الحاصلين على دعم كلي أو جزئي.
3-لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن.
4-لا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم.
5-عدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي.


المستفيدون من العسكريين والمدنيين


جاء ذلك على صفحة برنامج "سكني" الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "سكني رفض ينقل المديونية من البنك لمن استفاد من الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين، لماذا؟".


شروط الحصول على الدعم السكني

شروط الحصول على الدعم السكني للمواطنين في المملكة تشمل ما يلي:
1ـ يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2ـ يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم السكني من قبل.
3ـ يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار سكني.
4ـ يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم داخل المملكة.
5ـ يجب على المتقدم تقديم المستندات المطلوبة التي تثبت دخله الشهري وتقدير قيمة الدعم المالي المستحق.
6ـ يجب ألا يكون المتقدم مستفيدًا حاليًا من أي برامج دعم سكني أخرى تقدمها الدولة.

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