سكان المملكة من الأكثر استخدامًا للإنترنت في العالم

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احتلت كل المملكة والإمارات والنرويج المراكز الأولى عالميًا في استخدام السكان للإنترنت بنسبة 99%، بحسب قاعدة بيانات مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات. اضافة اعلان





5.3 مليارات مستخدم للإنترنت في العالم





ركيزة أساسية لمجتمع المعلومات





99 % من السكان استخدموا الإنترنت





2.93 مليار مستخدم في آسيا



وأشار تقرير حديث إلى أنه اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان هناك 5.3 مليارات مستخدم للإنترنت في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل 65.7% من سكان العالم.وكان من هذا المجموع، 4.95 مليارات، أو 61.4% من سكان العالم، من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.وتعد شبكة الإنترنت، التي تربط مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ركيزة أساسية لمجتمع المعلومات الحديث.احتلت شمال أوروبا المرتبة الأولى بين مناطق العالم من حيث نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت في عام 2023.وفي النرويج والمملكة والإمارات العربية المتحدة، استخدم 99% من السكان الإنترنت اعتبارًا من إبريل 2023.وكانت كوريا الشمالية على العكس من ذلك مع عدم انتشار استخدام الإنترنت تقريبًا بين عامة السكان، لتحتل المرتبة الأخيرة على مستوى العالم.أما من حيث عدد مستخدمي الإنترنت فكان في آسيا بأكثر من 2.93 مليار وفقًا لآخر إحصاء، واحتلت أوروبا المرتبة الثانية بحوالي 750 مليون مستخدم للإنترنت.وتحتل الصين والهند والولايات المتحدة مرتبة متقدمة على الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم من حيث عدد مستخدمي الإنترنت.