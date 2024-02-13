سكان الرياض يحددون أسباب الزحام المروري في شوارع العاصمة

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تصدرت هندسة الطرق استطلاعًا للرأي حول أسباب الازدحام المروري في العاصمة الرياض، كأعلى مسببات الازدحام بنسبة 42 %.





تصدرت هندسة الطرق أسباب الازدحام المروري في الرياض



نزوح المواطنين والمقيمين من المدن الأخرى إلى الرياض



فترة المدارس ودوام الموظفين والعمال



الزيادة السكانية والاخطاء التصميمية في الطرق والمحاور



وجاء بعدها تأخير تشغيل النقل العام 23 %، وقصور الأداء المروري 20 %، وأخيراً الحفريات والتحويلات بنسبة 15 %.، حسب استطلاع صحيفة "الرياض".وحظي الاستطلاع باهتمام الكثيرين، حيث أبدى بعضهم أن من مسببات الازدحام المروري ارتفاع الكثافة السكانية، وازدياد عدد المركبات، وتهوُّر بعض السائقين الذين يتسببون في وقوع الحوادث.وأرجع البعض الازدحام إلى نزوح المواطنين والمقيمين من المدن السعودية الأخرى بحثاً عن فرص العمل الأفضل إلى قلب العاصمة، والقيادة غير المنضبطة التي لا تراعي أبسط السلوكيات والأنظمة المرورية.ويعزز من ذلك، ما أكدت عليه مخرجات إحدى الدراسات التي أكدت على أن ما نسبته 93 % من مسببات الازدحام والحوادث المرورية أسلوب قائدي المركبات لمركباتهم بطريقة تميل للرعونة والخشونة.وأكد عدد كبير على فترة المدارس ودوام الموظفين والعمال، في فترتي الذهاب والعودة، وأن فترات الإجازات التي يحصل عليها الطلاب والموظفون، تكون الشوارع شبه خالية.وأرجع نسبة غير قليلة أسباب الازدحام، إلى عدم اكتمال منظومة النقل العام، وبالتحديد مشروع النقل العام، مما يحد من توفر بدائل للمواصلات والنقل أمام العامة من الناس.إضافة إلى الحفريات الناتجة عن مشروع مترو الرياض، ومن ثم التحويلات المرورية، وعدم وجود أفراد المرور بشكل فاعل في الشارع السعودي، وإغلاقهم مخارج الطرق.وشدد خبراء في هندسة الطرق والمرور، على أن أول أسباب الازدحام المروري في الرياض تتمثل في الزيادة السكانية، والأخطاء التصميمية في الطرق والمحاور لها دور أيضا في تفاقم المشكلة.ودعوا إلى تكثيف التوعية للتركيز على الإشارات المرورية، والاستخدام الأمثل للتقاطعات لضمان عدم تكدس السيارات وخلق الازدحام.