الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

سقطة جديدة لماكرون .. إلقاء قنابل مسيلة للدموع على مليون متظاهر

WhatsApp Image 2023-10-29 at 6.12.28 PM
التظاهرات
أ أ


تظاهر نحو مليون شخص في فرنسا للضغط على حكومة بلادهم بعد اتخاذ موقف منحاز للمحتل الصهيوني في عدوانه على المدنيين في فلسطين.اضافة اعلان

الغاز المسيل للدموع


وفي موقف يتعارض مع ما تنادي به فرنسا دائما بزعم وجود مساحة كبيرة من الحريات بها، أطلقت القوات الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

وفرنسا مثلها مثل الكثير من الدول الأوروبية التي تضرب بالحريات عرض الحائط طالما تعارضت مع أهدافها وأفكارها العلمانية البالية.

تظاهرات في لندن


في وقت سابق، تظاهر نحو 100 ألف شخص فى لندن لدعم فلسطين وما يحدث في قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مطالبين بوقف فورى للحرب والقصف على قطاع غزة والأطفال الأبرياء.


وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأن المسيرة بدأت عند قوس الرخام، ماربل آرتش وتوجهت إلى شارع وايتهول قبل أن تنتهى فى ساحة البرلمان، وبحسب تقديرات شرطة العاصمة البريطانية، فإن ما يصل إلى 100 ألف شخص انضموا إلى المسيرة الاحتجاجية حتى الساعة الثانية بعد الظهر (بالتوقيت المحلى فى لندن).

 وقف فوري لإطلاق النار في غزة


ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإرسال "مساعدات إنسانية كاملة"، كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات كــ "فلسطين ستتحرر".

لافتات "فلسطين حرة" 


وتقوم شرطة العاصمة بدوريات في العاصمة بينما خرجت حشود تحمل لافتات "فلسطين حرة" والعلم الفلسطيني إلى الشوارع، ويعمل حوالي 1000 من ضباط شرطة العاصمة لمراقبة الأحداث في العاصمة بعد حدث مماثل الأسبوع الماضي شهد خروج عشرات الآلاف تضامناً مع الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.


سفارة دولة الاحتلال:


وتظهر صور من لندن تواجدا أمنيا كبيرا حول سفارة دولة الاحتلال، بما في ذلك أكثر من 20 سيارة شرطة وعشرات من ضباط مكافحة الشغب الذين يقومون بدوريات في الشوارع، وتم وضع حواجز معدنية وخرسانية كبيرة أمام مدخل السفارة، وشوهد الضباط وهم يكدسون دروع مكافحة الشغب داخل البوابات.

اقرأ أيضا

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
7:24 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

بعد السجن والغرامة المليونية.. عقوبات أخرى موجعة لمن يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة

F9nMpyzXMAA4zKN
6:19 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

إخماد حريق اندلع في استراحتين بحي الفيصلية بالرياض

الجوازات
6:04 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

بعد سقوط كفالته هل يمكن عودة سائق للعمل؟.. توضيح من "الجوازات"

مساند
5:56 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

مساند يوضح المقصود بالقدرة المالية لإصدار تأشيرة عمالة ثانية

اقرأ أيضا

وسط تساقط الأمطار .. أجواء "جازان" تجذب الزوار

وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيًا بوزيري خارجية إسبانيا وسريلانكا

أخبار السعودية.. تدشين تطبيق دوم وإرشادات لمواجهة المطر وتنبيه عاجل من هيئة العقار

"المفتي" يفتتح الاجتماع الأول لمفوضي الإفتاء بمناطق المملكة

تنبيه عاجل من "الدفاع المدني" لأهالي تبوك: احذروا هذا الأمر

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان 9:28 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزارة الخارجية: المملكة تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة

التعاون-الإسلامي-2 1:08 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

المملكة تدعو إلى اجتماع عاجل لمنظمة التعاون لبحث التصعيد في غزة

ولي العهد 12:49 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله 9:24 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي

اقرأ أيضا

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
3:58 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

بشأن غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الإيراني

7897899
3:49 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

لا يُصدق.. شاهد السيول تجرف سيارة بركابها في وادي منسا بمكة

F9mqyGwWwAAD7Rk
3:48 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

شاهد.. ماذا رصدت رادارات الطقس فوق منطقة تبوك؟

البرهان وحميدتي
3:12 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

المملكة تُعلن بدء المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
7:24 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

بعد السجن والغرامة المليونية.. عقوبات أخرى موجعة لمن يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة

عالم الزلازل الهولندي
6:39 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

توقعات جديدة.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير: خذوا حذركم

الجوازات
6:04 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

بعد سقوط كفالته هل يمكن عودة سائق للعمل؟.. توضيح من "الجوازات"

الداخلية الكويتية
5:49 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

فاجأ الجميع.. الداخلية الكويتية تتخذ قرارا بشأن إلغاء إقامة العمالة المنزلية

حساب المواطن
5:25 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

هل يتأثر الاستحقاق الشهري لدعم المواطن بعدم إدراج الأقساط العقارية؟

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
5:10 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيًا بوزيري خارجية إسبانيا وسريلانكا