سقطة جديدة لماكرون .. إلقاء قنابل مسيلة للدموع على مليون متظاهر (فيديو)

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تظاهر نحو مليون شخص في فرنسا للضغط على حكومة بلادهم بعد اتخاذ موقف منحاز للمحتل الصهيوني في عدوانه على المدنيين في فلسطين. اضافة اعلان





الغاز المسيل للدموع





تظاهرات في لندن





وقف فوري لإطلاق النار في غزة





لافتات "فلسطين حرة"



وفي موقف يتعارض مع ما تنادي به فرنسا دائما بزعم وجود مساحة كبيرة من الحريات بها، أطلقت القوات الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.وفرنسا مثلها مثل الكثير من الدول الأوروبية التي تضرب بالحريات عرض الحائط طالما تعارضت مع أهدافها وأفكارها العلمانية البالية.في وقت سابق، تظاهر نحو 100 ألف شخص فى لندن لدعم فلسطين وما يحدث في قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مطالبين بوقف فورى للحرب والقصف على قطاع غزة والأطفال الأبرياء.وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأن المسيرة بدأت عند قوس الرخام، ماربل آرتش وتوجهت إلى شارع وايتهول قبل أن تنتهى فى ساحة البرلمان، وبحسب تقديرات شرطة العاصمة البريطانية، فإن ما يصل إلى 100 ألف شخص انضموا إلى المسيرة الاحتجاجية حتى الساعة الثانية بعد الظهر (بالتوقيت المحلى فى لندن).ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإرسال "مساعدات إنسانية كاملة"، كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات كــ "فلسطين ستتحرر".وتقوم شرطة العاصمة بدوريات في العاصمة بينما خرجت حشود تحمل لافتات "فلسطين حرة" والعلم الفلسطيني إلى الشوارع، ويعمل حوالي 1000 من ضباط شرطة العاصمة لمراقبة الأحداث في العاصمة بعد حدث مماثل الأسبوع الماضي شهد خروج عشرات الآلاف تضامناً مع الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.





سفارة دولة الاحتلال:

وتظهر صور من لندن تواجدا أمنيا كبيرا حول سفارة دولة الاحتلال، بما في ذلك أكثر من 20 سيارة شرطة وعشرات من ضباط مكافحة الشغب الذين يقومون بدوريات في الشوارع، وتم وضع حواجز معدنية وخرسانية كبيرة أمام مدخل السفارة، وشوهد الضباط وهم يكدسون دروع مكافحة الشغب داخل البوابات.