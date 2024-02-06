سفير خادم الحرمين يلتقي نائب وزير الخارجية التركي

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الخارجية التركي بوراك أكتشابار.





سفير المملكة في تركيا: اضافة اعلان



استعراض أوجه العلاقات الثنائية:



ونشر حساب سفارة المملكة في تركيا، صورة من اللقاء، مشيرة إلى أن زيارة سفير خادم الحرمين لنائب وزير الخارجية التركي، وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.وأمس، اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، مع معالي وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن.وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والوفد المرافق لوزير الخارجية الأمريكي.