سفارة المملكة لدى المغرب تؤكد سلامة المواطنين بعد الزلزال

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أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية، أنها تتابع آثار الزلزال الذي ضرب ليلة أمس "إقليم الحوز" المغربي والأقاليم المجاورة له.

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بيان سفارة المملكة بالمغرب



زلزال عنيف في المغرب



وأكدت السفارة في بيان لها، سلامة المواطنين، وأهابت بهم التقيد بتعليمات السلطات المعنية بالكوارث، مشيرة إلى أنها تتابع مع السلطات المغربية للتأكد من عدم وجود مواطنين سعوديين في المناطق المتضررة.كما أعربت السفارة عن صادق مواساتها وتعازيها لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة.وفي وقت سابق، أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب.وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومتراً، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي"، وفق وسائل إعلام مغربية.