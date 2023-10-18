سفارة المملكة في لبنان تدعو المواطنين للمغادرة فوراً

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دعت سفارة المملكة في لبنان، مساء اليوم الأربعاء، جميع المواطنين لتوخي الحذر والابتعاد عن التجمعات والمغادرة فورًا.





السفارة تدعو لمغادرة لبنان فوراً

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تتابع سفارة المملكة لدى جمهورية لبنان، عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان، حيث تدعو كافة المواطنين التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً. pic.twitter.com/aoidnQAP35 — السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) October 18, 2023

وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان، عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان".ودعت السفارة كافة المواطنين التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً.