السبت، 22 رجب 1445 ، 03 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

سعر الكيلو يصل إلى 250 ريالًا.. "الفقع" الزبيدي يتصدر السوق بمحافظة طريف

الفقع
الفقع
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
يشهد سوق "الفقع" بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية هذه الأيام, انتعاشاً ملحوظاً في البيع والشراء وإقبالاً من المواطنين والمقيمين لشرائه.

سعر كيلو الفقع:اضافة اعلان

ويحظى السوق الذي خصصته بلدية المحافظة بأنواع "الفقع" , ويتسيد تلك الأنواع الزبيدي وبأحجام مختلفة الذي يُجمع من المناطق البرية القريبة من محافظة طريف وبأسعار وكميات متفاوتة وسعر الكيلو يصل إلى 250 ريالاً، ويتوقع وفرتها بشكل كبير خلال الأسبوعين القادمين.
وعرف الفقع أنه "نبات فطري" ينمو بعد هطول الأمطار الموسمية، ويعثر عليه بالقرب من نبات "الرقروق" الظاهر في منطقتها بعض التشققات الأرضية، وأفضل أنواعه الذي يظهر في منطقة الحدود الشمالية مثل الزبيدي المتميز بلونه الأبيض، والكمأ الأسمر.

إقبال على السوق:

وقبل أيام شهد سوق الفقع "الكمأ" بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، إقبالاً من المواطنين والمقيمين لشرائه مع ظهور أول بوادر موسمه.
وظهر "الفقع" في الأسواق مبكرًا هذا العام قادمًا من صحاري المنطقة، إلى سوق خصصته بلدية المحافظة لتجارة الفقع.
ويحظى السوق بعدد من أنواع "الفقع" الذي يُجمع من المناطق البرية القريبة من محافظة طريف وبأسعار وكميات متفاوتة، حيث وصل سعر الكيلو إلى 250 ريالًا.

فوائد الفقع الصحية

يُعد الفقع أحد أنواع الفطريات الصالحة للأكل، ويتميز بشكله المستدير المغطى بالنتوءات الصغيرة ورائحته النفاذة وطعمه المميز وحجمه المتنوع، كما أن له أنواعًا عديدة من أشهرها الفقع الأبيض، والفقع الإيطالي ذي الرائحة القوية، والفقع الأسود.

1. يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة

يتميز الفقع بمحتوى غذائي مذهل، فهو غني بمجموعة من المعادن والفيتامينات المهمة لصحة الجسم، مثل:
ـ فيتامين ج.
ـ الصوديوم.
ـ الفوسفور.
ـ الحديد.
ـ الكالسيوم.
ـ المغنيسيوم.
ـ المنغنيز.
كما أنه غني بالألياف والكربوهيدرات والأحماض الدهنية، ويوفر كميات متكاملة من البروتين، حيث يُزود الجسم بما يحتاجه من كامل الأحماض الأمينية التسعة الأساسية.

2. يحمي من الإصابة ببعض الأمراض المزمنة

من فوائد الفقع أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، ومن أبرزها:
ـ فيتامين ج.
ـ الليكوبين (Lycopene).
ـ حمض الغاليك (Gallic).
ـ حمض الهوموجنتيزيك (Homogentisic Acid).
هذه مركبات جميعها تقاوم الجذور الحرة وهي مواد سامة تُتلف الخلايا، لذا قد يكون للفقع دور في تقليل احتمالية الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل: أمراض القلب، والسكري، والسرطان، والالتهابات.

اقرأ أيضا

عاجل.. متحدث الأرصاد: موجات البرد الحالية ليست الأخيرة في هذا الشتاء (فيديو)

وزير الخارجية يبحث التطورات في غزة والقضايا الإقليمية والدولية مع نظيره التركي

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير مشاري بن مقرن

عاجل.. التعليم: 4 حالات يمكن للطلاب فيها أداء الاختبارات النهائية "عن بُعد".. بشرطين

"البيئة" تحدد موعد انتهاء مهلة ترقيم الإبل وتسجيلها مجانًا عبر منصة "نما"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المركز الوطني للأرصاد 2:48 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. إنذارات من الأرصاد لأهالي 3 مناطق: أمطار وشبورة مائية وسحب رعدية

أمطار الطائف 11:10 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

هطول أمطار على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية

القبض امن طرق 4:40 م السبت، 06 يناير 2024

أمن الطرق بالجوف يطيح بمواطنين بحوزتهما حطب محلي معروض للبيع

إيجار 5:00 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. خطوات ورابط سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى

اقرأ أيضا

المرور السعودي
6:17 م السبت، 03 فبراير 2024

انحراف مركبة واصطدامها بسيارة ومحل تجاري في المدينة.. والمرور يباشر

وزير الدفاع
6:09 م السبت، 03 فبراير 2024

وزير الدفاع: المملكة تدعم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بـ 100 مليون ريال

ايجار
6:00 م السبت، 03 فبراير 2024

عاجل.. المستأجر حوّل مبلغ الإيجار منذ بداية الشهر ولم يصل؟.. توضيح مهم من "إيجار"

القات المخدر
5:49 م السبت، 03 فبراير 2024

إحباط ترويج كمية ضخمة من المخدرات والإطاحة بالمهربين في جازان والشمالية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

اختبارات الفصل الدراسي الأول
10:53 م السبت، 03 فبراير 2024

بعد تقديم موعد الاختبارات.. 8 نصائح عاجلة للحصول على أفضل النتائج

ا
8:58 م السبت، 03 فبراير 2024

عاجل .. نفوق كائنات بحرية على شاطئ رأس تنورة بالمنطقة الشرقية (صور)

موجات البرد
8:01 م السبت، 03 فبراير 2024

عاجل.. متحدث الأرصاد: موجات البرد الحالية ليست الأخيرة في هذا الشتاء (فيديو)

اختبارات
7:00 م السبت، 03 فبراير 2024

عاجل.. التعليم: 4 حالات يمكن للطلاب فيها أداء الاختبارات النهائية "عن بُعد".. بشرطين

المرور السعودي
6:17 م السبت، 03 فبراير 2024

انحراف مركبة واصطدامها بسيارة ومحل تجاري في المدينة.. والمرور يباشر

وزير الدفاع
6:09 م السبت، 03 فبراير 2024

وزير الدفاع: المملكة تدعم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بـ 100 مليون ريال