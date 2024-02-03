سعر الكيلو يصل إلى 250 ريالًا.. "الفقع" الزبيدي يتصدر السوق بمحافظة طريف

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يشهد سوق "الفقع" بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية هذه الأيام, انتعاشاً ملحوظاً في البيع والشراء وإقبالاً من المواطنين والمقيمين لشرائه.





سعر كيلو الفقع: اضافة اعلان



إقبال على السوق:



فوائد الفقع الصحية



1. يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة



2. يحمي من الإصابة ببعض الأمراض المزمنة



ويحظى السوق الذي خصصته بلدية المحافظة بأنواع "الفقع" , ويتسيد تلك الأنواع الزبيدي وبأحجام مختلفة الذي يُجمع من المناطق البرية القريبة من محافظة طريف وبأسعار وكميات متفاوتة وسعر الكيلو يصل إلى 250 ريالاً، ويتوقع وفرتها بشكل كبير خلال الأسبوعين القادمين.وعرف الفقع أنه "نبات فطري" ينمو بعد هطول الأمطار الموسمية، ويعثر عليه بالقرب من نبات "الرقروق" الظاهر في منطقتها بعض التشققات الأرضية، وأفضل أنواعه الذي يظهر في منطقة الحدود الشمالية مثل الزبيدي المتميز بلونه الأبيض، والكمأ الأسمر.وقبل أيام شهد سوق الفقع "الكمأ" بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، إقبالاً من المواطنين والمقيمين لشرائه مع ظهور أول بوادر موسمه.وظهر "الفقع" في الأسواق مبكرًا هذا العام قادمًا من صحاري المنطقة، إلى سوق خصصته بلدية المحافظة لتجارة الفقع.ويحظى السوق بعدد من أنواع "الفقع" الذي يُجمع من المناطق البرية القريبة من محافظة طريف وبأسعار وكميات متفاوتة، حيث وصل سعر الكيلو إلى 250 ريالًا.يُعد الفقع أحد أنواع الفطريات الصالحة للأكل، ويتميز بشكله المستدير المغطى بالنتوءات الصغيرة ورائحته النفاذة وطعمه المميز وحجمه المتنوع، كما أن له أنواعًا عديدة من أشهرها الفقع الأبيض، والفقع الإيطالي ذي الرائحة القوية، والفقع الأسود.يتميز الفقع بمحتوى غذائي مذهل، فهو غني بمجموعة من المعادن والفيتامينات المهمة لصحة الجسم، مثل:ـ فيتامين ج.ـ الصوديوم.ـ الفوسفور.ـ الحديد.ـ الكالسيوم.ـ المغنيسيوم.ـ المنغنيز.كما أنه غني بالألياف والكربوهيدرات والأحماض الدهنية، ويوفر كميات متكاملة من البروتين، حيث يُزود الجسم بما يحتاجه من كامل الأحماض الأمينية التسعة الأساسية.من فوائد الفقع أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، ومن أبرزها:ـ فيتامين ج.ـ الليكوبين (Lycopene).ـ حمض الغاليك (Gallic).ـ حمض الهوموجنتيزيك (Homogentisic Acid).هذه مركبات جميعها تقاوم الجذور الحرة وهي مواد سامة تُتلف الخلايا، لذا قد يكون للفقع دور في تقليل احتمالية الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل: أمراض القلب، والسكري، والسرطان، والالتهابات.