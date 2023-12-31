سدس الأزواج يُصابون به.. توصيات مهمة لعلاج العقم عند الرجال

تظهر الأبحاث أن
عدد الحيوانات المنوية آخذ في الانخفاض في جميع أنحاء العالم، وأن نمط الحياة
والعوامل البيئية يمكن أن تقلل من خصوبة الرجال.
علاقة عقم الرجال
بالأزمات النفسية وكثر الحديث في الآونة
الأخيرة، خلال مراجعة للأدبيات، حول ما إذا كان الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم
بالعقم يعانون ضائقة نفسية أكبر من الرجال الذين يتمتعون بالخصوبة، أو أولئك الذين
لديهم زوجات يعانين العقم.
خطوات مهمة لتعزيز خصوبة
الرجالوهناك أشياء يمكن
للرجال القيام بها لتعزيز خصوبتهم، ومنها:
حاول أن تكون ضمن نطاق الوزن الصحي
تشير الدراسات إلى أن السمنة تسبب تغيرات هرمونية لها آثار سلبية على السائل المنوي.
كما يجب الابتعاد عن المنشطات، إذ يستخدم بعض الرجال الستيرويدات الابتنائية لتحسين أدائهم البدني ومظهرهم.