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سدس الأزواج يُصابون به.. توصيات مهمة لعلاج العقم عند الرجال

العقم عند الرجال
زيادة معدلات العقم عالميا
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تظهر الأبحاث أن عدد الحيوانات المنوية آخذ في الانخفاض في جميع أنحاء العالم، وأن نمط الحياة والعوامل البيئية يمكن أن تقلل من خصوبة الرجال.اضافة اعلان

علاقة عقم الرجال بالأزمات النفسية

وكثر الحديث في الآونة الأخيرة، خلال مراجعة للأدبيات، حول ما إذا كان الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بالعقم يعانون ضائقة نفسية أكبر من الرجال الذين يتمتعون بالخصوبة، أو أولئك الذين لديهم زوجات يعانين العقم.

خطوات مهمة لتعزيز خصوبة الرجال

وهناك أشياء يمكن للرجال القيام بها لتعزيز خصوبتهم، ومنها:

 

حاول أن تكون ضمن نطاق الوزن الصحي

تشير الدراسات إلى أن السمنة تسبب تغيرات هرمونية لها آثار سلبية على السائل المنوي.
كما يجب الابتعاد عن المنشطات، إذ يستخدم بعض الرجال الستيرويدات الابتنائية لتحسين أدائهم البدني ومظهرهم.

الإقلاع عن التدخين والسجائر الإلكترونية

يعتبر تدخين التبغ مضرًا بصحتنا العامة، ولكن هناك الآن أدلة على أنه مضر أيضا لخصوبة الرجال ونتائج الإنجاب، ولا بد من تقليل التعرض للمواد الكيميائية البيئية.

توصيات 25 عالمًا حول الخصوبة

وكشف اتحاد مكون من 25 خبيرًا وعالمًا من العاملين في نطاق دراسات الخصوبة عن توصيات للحكومات والمنظمات العالمية الصحية يمكن أن تساعد في سياق أزمة تتزايد يومًا بعد يوم تتعلق بخصوبة الرجال حول العالم.

إصابة واحد من كل 6 أزواج بالعقم 

وبحسب المراجعة البحثية التي نشرها هذا الفريق في دورية "نيتشر ريفيو يورولجي" فإن العقم الآن يصيب واحدًا من كل 6 أزواج في سن الإنجاب.

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