سدس الأزواج يُصابون به.. توصيات مهمة لعلاج العقم عند الرجال

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تظهر الأبحاث أن عدد الحيوانات المنوية آخذ في الانخفاض في جميع أنحاء العالم، وأن نمط الحياة والعوامل البيئية يمكن أن تقلل من خصوبة الرجال. اضافة اعلان





علاقة عقم الرجال بالأزمات النفسية



خطوات مهمة لتعزيز خصوبة الرجال



وكثر الحديث في الآونة الأخيرة، خلال مراجعة للأدبيات، حول ما إذا كان الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بالعقم يعانون ضائقة نفسية أكبر من الرجال الذين يتمتعون بالخصوبة، أو أولئك الذين لديهم زوجات يعانين العقم.وهناك أشياء يمكن للرجال القيام بها لتعزيز خصوبتهم، ومنها:

حاول أن تكون ضمن نطاق الوزن الصحي

تشير الدراسات إلى أن السمنة تسبب تغيرات هرمونية لها آثار سلبية على السائل المنوي.

كما يجب الابتعاد عن المنشطات، إذ يستخدم بعض الرجال الستيرويدات الابتنائية لتحسين أدائهم البدني ومظهرهم.





الإقلاع عن التدخين والسجائر الإلكترونية



توصيات 25 عالمًا حول الخصوبة



إصابة واحد من كل 6 أزواج بالعقم



يعتبر تدخين التبغ مضرًا بصحتنا العامة، ولكن هناك الآن أدلة على أنه مضر أيضا لخصوبة الرجال ونتائج الإنجاب، ولا بد من تقليل التعرض للمواد الكيميائية البيئية.وكشف اتحاد مكون من 25 خبيرًا وعالمًا من العاملين في نطاق دراسات الخصوبة عن توصيات للحكومات والمنظمات العالمية الصحية يمكن أن تساعد في سياق أزمة تتزايد يومًا بعد يوم تتعلق بخصوبة الرجال حول العالم.وبحسب المراجعة البحثية التي نشرها هذا الفريق في دورية "نيتشر ريفيو يورولجي" فإن العقم الآن يصيب واحدًا من كل 6 أزواج في سن الإنجاب.