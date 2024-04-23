"سدايا" تفتح باب التسجيل في معسكر حوكمة البيانات بمرحلته الثالثة لبناء قدرات 80 مواطناً ومواطنة

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلةً في أكاديميتها اليوم، عن فتح باب التسجيل في معسكر حوكمة البيانات في مرحلته الثالثة؛ لتدريب 80 مواطناً ومواطنة من خريجي وخريجات التخصصات التقنية، والإدارية، والقانونية.



تأهيل الكوادر الوطنية:



رابط الانضمام إلى المعسكر:

